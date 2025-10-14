Apple potvrdil brzké představení MacBooku Pro M5!

Spekulace okolo brzkého představení nového MacBooku Pro s čipem M5 jsou prakticky u konce. Šéf marketingu Applu totiž před malou chvílí na svém oficiálním účtu na X sdílel krátký teaser, kterým potvrdil, že je představení nového MacBooku za dveřmi, přičemž jej dopravil větou „Something powerful is coming“. Těšit se tedy můžeme na novinku, která položí základy k posunutí výkonu jablečných počítačů na novou úroveň- Vedle MacBooku Pro M5 by se pak měl představit i iPad Pro a zřejmě i revidovaný headset Vision Pro. Zda vše dorazí současně, nebo Apple představení rozhazuje, nicméně ukáže až čas. Jisté je ale jedno. Když Apple s podobným teaserem vyrukoval naposledy, k představení produktu došlo hned druhý den.
Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC
— Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025