Nová Apple TV a HomePod mini dorazí možná už za pár dní

Apple má možná pro letošek ještě jedno překvapení schované v rukávu. Tvrdí to alespoň zdroje spolehlivého reportéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg, podle kterých se už v polovině listopadu můžeme dočkat nového Apple TV a HomePodu mini. Oba produkty by nicméně měly dorazit tiše bez keynote a to klidně už během několika příštích dní.

Gurman ve svém pravidelném víkendovém newsletteru Power On prozradil, že se Apple Story chystají na noc z 11. na 12. listopadu na tzv. “overnight refresh”, tedy přestavbu prodejen, která může souviset právě s příchodem nových produktů. Zpravidla se totiž mění vystavené kusy, marketingové materiály a někdy i samotné vitríny. Samozřejmě ale může jít o pouhou přípravu na vánoční sezónu, která je za dveřmi. Nicméně vzhledem k tomu, že zásoby aktuálních Apple TV i HomePodů mini začaly viditelně řídnout, je možné, že se Apple Story chystají právě na jejich nové generace.

V obou případech se nicméně není příliš na co těšit. Podle Gurmana totiž Apple zřejmě chystá jen menší aktualizace obou zařízení, které budou zaměřené na vyšší výkon, lepší energetickou efektivitu a především hlubší integraci s připravovanou „novou Siri“ a platformou Apple Intelligence, kterou firma plánuje nasadit během příštího roku. Právě chytrá domácnost by totiž měla být jednou z oblastí, kde se nové AI schopnosti projeví nejdříve a Apple si k tomu může skrze vydání novinek připravovat půdu.

Co se týče nové Apple TV, už delší dobu se šušká o tom, že by měla nabídnout výkonnější čip a tedy i  rychlejší odezvu systému, podporu nových kodeků pro streaming ve vyšší kvalitě či vlastní WiFi čip Applu. U HomePodu mini se zase očekává mírně přepracovaný vnitřek s lepší akustickou komorou a novými senzory pro přesnější měření teploty a vlhkosti. A vzhledem k tomu, že původní model debutoval už v roce 2020, by menší refresh rozhodně dával smysl.

Nechme se tedy překvapit, zda Apple opravdu aktualizuje produkty pro chytrou domácnost ještě před Vánoci. Pokud se tak ale stane, mohly by být tyto novinky solidními vánočními trháky vzhledem k tomu, že se bude jako již tradičně jednat o cenově dostupná zařízení. 

