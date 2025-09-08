Applu unikly fotky nového příslušenství pro iPhone 17! Na tuto novinku se můžete těšit

Apple v rámci zítřejší keynote nepředstaví jen novou řadu iPhonů 17, ale podle všeho také úplně nové oficiální příslušenství. A díky čerstvým únikům už teď víme, že se dočkáme crossbody popruhu, který má být skvělým doplňkem nejen pro chystané TechWoven kryty, ale i pro další kryty, které budou disponovat otvorem pro uchycení poutka. Na internet se totiž nyní dostaly fotografie oranžové varianty tohoto doplňku, díky čemuž si tak o něm můžete udělat perfektní obrázek.
O zveřejnění se postaral známý leaker Sonny Dickson, který sdílí zpravidla jen to, co má velmi dobře ověřené a tudíž lze jeho zprávám věřit. Co se pak novinky týče, samotný popruh by měl mít vnitřní kovové jádro a využívat magnetické uchycení, díky němuž půjde snadno připojit a odpojit podle potřeby. Nové kryty TechWoven, které se pokusí smazat špatnou pověst dřívějších FineWoven krytů coby luxusní náhrady za kožené kryty, pak nabídnou speciální otvory v rozích pro provlečení popruhu. Zajímavostí navíc je, že popruh bude magnetický po celé své délce, což by mu mohlo dodat na praktičnosti i designové originalitě.
Fotogalerie
Informace od Dicksona perfektně odpovídají starším únikům od leakerů Majin Bu a DuanRui, kteří už dříve ukázali CAD rendery i prototypy krytů se stejnými uchyceními, stejně jako snímky materiálů, ze kterých mají být popruhy vytvořené. Apple tak poprvé u iPhonů přinese přímo vlastní nositelné příslušenství, podobně jako v minulosti integroval poutko do iPodu touch nebo otvor na šňůrku do krabičky AirPods Pro 2.
Zajímavé je také to, že se nový popruh ukázal právě v oranžové barvě. Spekuluje se totiž, že i iPhone 17 Pro přijde v této zcela nové barevné variantě, takže popruh by mohl barevně ladit přímo s telefonem. Jak to celé bude vypadat v praxi, se dozvíme už v úterý, kdy Apple odhalí všechny novinky v rámci své akce „Awe dropping“. Tu vám budeme na našem magazínu živě přenášet skrze český přepis i sérii článků.