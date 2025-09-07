Představení iPhone 17 online můžete sledovat v úterý zde

Představení iPhone 17 online je tu!. Už v úterý 9. září v 19:00 našeho času vypukne Apple Keynote 2025 a s ní i dlouho očekávané představení iPhone 17 živě. Tradiční přenos bude k dispozici na YouTube, avšak přímo zde na našem webu vám přineseme kompletní český přepis v reálném čase. Budete tak mít jistotu, že nepropásnete žádný detail z toho, co Apple chystá.
A že toho má v rukávu více než dost. Největším tahákem budou samozřejmě nové iPhony – iPhone 17, iPhone 17 Air a špičkový iPhone 17 Pro. Chybět ale nemají ani Apple Watch Series 11 či Ultra 3 a na řadu by se měly dostat i AirPods Pro 3. Apple navíc bývá mistrem v překvapení, takže není vyloučeno, že uvidíme i zcela nové produkty, o kterých se zatím jen šeptá.
Na Letem světem Applem budeme u toho a přineseme vám během večera i detailní články s prvními postřehy. Pokud se řadíte mezi fanoušky Applu, udělejte si dnes večer čas – čeká nás velkolepá show, která ukáže směr, kam se Apple vydá v následujícím roce.