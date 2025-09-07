Záhada zadní strany iPhone 17 Pro (Max) je zřejmě vyřešena

Do podzimní Apple Keynote zbývají už jen poslední desítky hodin a zatímco o nových iPhonech 17 Pro a Pro Max toho víme skutečně hodně, jedna velká otázka dosud visela ve vzduchu a to sice to, jak vlastně budou vypadat jejich záda. Dosavadní spekulace nabízely dvě různé verze, a to buď pokračování celoskleněného designu á la iPhone 16 Pro, byť se zvětšeným zadním fotomodulem, nebo úplně nový dvoumateriálový koncept kombinující sklo a hliník. A právě podle nejnovějších informací od reportéra Marka Gurmana z Bloombergu má být druhá varianta tou pravou.
Fotogalerie
Změna se bude týkat především fotoaparátů. Ty už se nebudou soustřeďovat do tradičního „čtvercového“ modulu, ale přetáhnou se do celé šířky horní třetiny zad, čímž vznikne výrazný fotoaparátový pruh. Takové řešení by iPhonům dodalo naprosto nový vzhled a zároveň jasně odlišilo letošní generaci od všech předchozích. Další novinkou má být spodní část zad, kde se objeví speciální výřez vyhrazený pro bezdrátové nabíjení a MagSafe. To potvrzuje teorii o kombinaci hliníku a skla, kdy horní část se soustředí na fotoaparáty a spodní na nabíjecí technologie. Tento krok by navíc mohl mít i praktický efekt, jelikož použití více kovu a méně skla by podle zdrojů vedlo ke znatelnému snížení hmotnosti zařízení, což ocení každý, kdo iPhone nosí celý den v kapse či ruce.
Jak se tedy zdá, letošní iPhone 17 Pro a Pro Max nebudou jen o výkonu a fotoaparátech, ale také o designu, který má potenciál pořádně zamíchat s tím, jak iPhony vnímáme. Zda se všechny tyto spekulace naplní se dozvíme už 9. září na „Awe dropping“ keynote, kde bude Apple od 19:00 našeho času odhalovat všechny své novinky.