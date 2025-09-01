Nové Apple TechWoven kryty pro iPhone 17 Pro se ukazují na dalších fotkách! Do kterého půjdete?

Společně s iPhonem 17 se dočkáme i nového příslušenství, které má napravit hodně pošramocenou reputaci „luxusních“ FineWoven krytů. Ty se totiž Applu upřímně moc nepovedly, jelikož se rychle špinily, nebyly kdovíjak odolné a uživatelé proto absolutně nešetřili kritikou. Apple chce proto letos napravit svou reputaci a to skrze kryty TechWoven, které mají být elegantnější, odolnější a zároveň šetrné k přírodě. Dostupné budou pro všechny modely od základního iPhonu 17 až po iPhone 17 Pro Max a už teď se na internetu objevují jejich fotk, i když zatím spíš kopií než originálů.
TechWoven je podle dostupných informací syntetická tkanina s hustou strukturou, která má být příjemná na dotek, dobře držet v ruce a hlavně vydržet dlouhodobé používání bez toho, aby se kryt po pár týdnech změnil v nevzhledný kus hadru. Samozřejmě nechybí plná podpora MagSafe, výřez pro nové tlačítko Camera Control a ani dvojice otvorů pro uchycení poutka ve spodní části. Výroba navíc probíhá s ohledem na životní prostředí, aby Apple mohl dál plnit svůj cíl uhlíkové neutrality do roku 2030.
Oproti FineWoven má TechWoven vydržet výrazně víc a méně podléhat oděrkám nebo takzvanému „lesku“, který se u starých krytů objevil už po pár týdnech používání. Neznamená to sice, že by nový materiál byl nezničitelný, ale Apple se očividně snažil minimalizovat všechno, co uživatelům na FineWoven vadilo. Kovová tlačítka s dobrou hmatovou odezvou a plná kompatibilita s MagSafe nabíjením jsou pak samozřejmostí. Pokud se Applu opravdu podařilo vyladit TechWoven podle očekávání, letos bychom se mohli konečně dočkat krytů, které si lidé nekoupí jen z povinnosti kvůli ochraně telefonu, ale i proto, že jim prostě sluší. A oranžový iPhone 17 Pro s krytem Sienna? To by mohla být kombinace, která se stane hitem letošního podzimu.