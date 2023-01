Pokud se zajímáte o dění ve světě Applu a pečlivě sledujete každou konferenci či náš magazín, tak vám jistě v minulém roce neunikla vývojářská konference WWDC22. Na té Apple již tradičně představil především nové verze jablečných operačních systémů, kromě nich jsme se však mohli podívat také na novou generaci CarPlay, tedy nadstavby od Applu, kterou lze využít prakticky ve všech novějších vozidlech. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 hlavních novinek, se kterými přijde nová generace CarPlay, a to u prvních vozidel možná již letos. Mohlo by vás zajímat Přes CarPlay v iOS 16 půjde zaplatit za palivo, má to ale háček iPhone Pavel Jelič 1. 7. 2022

Podpora vícero obrazovek Aktuálně se CarPlay zobrazuje pouze na jednom hlavním displeji vozidel a všude vypadá prakticky totožně. Jak ale jistě víte, tak počet obrazovek se v nových autech neustále rozšiřuje, popřípadě se výrazně zvětšuje jejich úhlopříčka. Nyní CarPlay zobrazíte jen ve formě malého obdélníku, každopádně s příchodem nové generace by se měla tato nadstavba zobrazovat na všech obrazovkách a vyplnit každý displej, který se ve vozidlech bude nacházet. To znamená, že by se CarPlay mohl dostat třeba až ke spolujezdcům, na zadní řadu sedaček či do budíků. Fotogalerie Multi-Display-CarPlay-1 mpv-shot0394 mpv-shot0397 mpv-shot0395 Vstoupit do galerie

Integrace do budíků Jak už jsem zmínil na předchozí stránce, tak by se CarPlay mělo dostat i do budíků. Ty už jsou v dnešní době u většiny aut digitální, což znamená, že je na nich tachometr a rychlost zobrazena klasicky prostřednictvím displeje, a nikoliv ve formě „ručiček“, jak tomu bylo donedávna. Vzhledem k tomu, že se tedy jedná o displej, tak na něm lze zobrazit prakticky cokoliv. V budoucnu by se tak CarPlay mohlaintegrovat právě i do budíků, díky čemuž by zobrazoval aktuální rychlost, otáčky motoru a další klasické informace, které se zobrazují, avšak v jiné formě a s možností většího přizpůsobení. Fotogalerie #2 mpv-shot0412 mpv-shot0413 mpv-shot0414 mpv-shot0415 mpv-shot0416 mpv-shot0417 mpv-shot0403 mpv-shot0401 Vstoupit do galerie

Ovládání klimatizace Pokud bychom měli zmínit jednu nejkontroverznější novinku v nejnovějších autech, tak se rozhodně bude jednat o ovládání klimatizace (a pár dalších hlavních funkcí vozidel) na displeji. Většina autíčkářů si na tohle řešení stěžuje, jelikož se při ovládání klimatizace na displeji nelze soustředit na jízdu tak dobře, jako kdybyste poslepu otáčeli analogovým kolečkem. Na jednu stranu je to samozřejmě pravda, na druhou stranu se ale jedná o pokrok, který nelze zastavit. Osobně jsem přesvědčen o tom, že ovládání všeho na displeji není ideální, každopádně obyčejné knoflíky už zkrátka nejsou tak moderní. Věřím, že se zanedlouho objeví řešení s nějakou formou odezvy, díky které si na ovládání funkcí auta na displeji zvykne opravdu každý. Pomoci by tomu mohlo i CarPlay další generace, skrze které bude taktéž možné klimatizaci ovládat. Fotogalerie #3 mpv-shot0382 mpv-shot0381 mpv-shot0380 mpv-shot0399 mpv-shot0379 Vstoupit do galerie

Rádiová aplikace Nedílnou součástí každého vozidla je také ozvučení, skrze které můžete poslouchat buď vlastní skladby ze streamovacích služeb, anebo rádio. Aktuálně můžete v rámci CarPlay využívat aplikace jako Apple Music či Spotify pro poslech hudby, pokud byste ale chtěli ovládat rádio, tak se vám to v něm nepodaří a budete se muset vrátit do nativního rozhraní vozidla. I tohle by se mělo s další generací CarPlay změnit, a tak konečně bude možné rádio ovládat jednoduše i skrze jablečnou nadstavbu. Prakticky tak jablíčkářům opadne jakákoliv potřeba se z CarPlay navracet do klasického systému vozidla.