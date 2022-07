Přes CarPlay v iOS 16 půjde zaplatit za palivo, má to ale háček

Před několika týdny jsme se na WWDC dočkali představení hned několika skvělých novinek, a to jak na poli softwaru, tak na poli hardwaru. Kromě nových operačních systémů a dvou MacBooků nám Apple představil také vizi svého budoucího CarPlay, který se aktuálně veřejně označuje jako CarPlay 2.0, potažmo druhé generace. Ve vozidlech, které budou nový CarPlay podporovat, bude skrze něj možné ovládat například klimatizaci apod, kromě toho dojde také k nahrazení digitálních budíků a mnoho dalšího. Zkrátka a jednoduše, rozhraní CarPlay se zobrazí na prakticky každém displeji ve vozidle.

Určitých změn se však CarPlay dočkal již v rámci iOS 16. Konkrétně je řeč o podpoře nových aplikací v kategorii „čerpání a možnosti řidiče“. Doposud nebylo úplně jasné, jaké aplikace se v rámci této kategorie budou nacházet, nyní jsme se však dozvěděli o podrobnostech. Neměly by zde konkrétně chybět aplikace čerpacích stanic, díky kterým by řidiči dokonce měli být schopni z pohodlí vozidla zaplatit za načerpané palivo. K této novince se již vyjádřil řetězec čerpacích stanic HF Sinclair, který aktuálně v USA provozuje více než 1600 čerpacích stanic. Tento řetězec uvádí, že je z nových možností CarPlay nadšený a rozhodně má v plánu vytvořit vlastní aplikaci, kterou budou řidiči schopni využívat. Součástí těchto čerpacích aplikací by pak mohl být také seznam těch nejbližších a další informace.

Podle podpůrných dokumentů pro vývojáře od samotného Applu by však aplikace v nové zmíněné kategorii musí mít funkcionality, které nenabízí klasické navigační aplikace, tj. například Apple Mapy. Pokud se tedy v aplikaci čerpací stanice bude nacházet pouze jejich seznam s navigací, tak Apple tuto aplikaci v CarPlay jednoduše nepovolí. Mezi další povolené kategorie aplikací, které je možné využít s CarPlay, patří například komunikace, nabíjení elektrických vozidel, parkování apod. Aktuálně je operační systém iOS 16, ve kterém zmíněné novinky dorazí, stále v beta verzi – a ještě několik měsíců rozhodně bude. Některé čerpací stanice už samozřejmě na svých aplikacích pro CarPlay pracují nyní, nikde ale není napsáno, že se jich řidiči dočkají hned při veřejném vydání iOS 16. V Česku už aplikace čerpacích stanic pro iPhone samozřejmě existují, je však ale otázkou, zdali bude možnost jejich přenesení do CarPlay u nás k dispozici.