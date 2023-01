Skládací iPad by měl podle analytiků Apple představit již příští rok

Ačkoli už nejsou skládací zařízení na trhu žádnou novinkou, Apple v tomto segmentu zastoupení prozatím nemá. Na skládací smartphony či tablety jsou celkově rozporuplné názory. Někteří fandí inovacím, jiní kritizují tloušťku složeného zařízení či často dosti viditelný ohyb displeje. Tak či onak, už nějakou dobu je pravděpodobné, že s něčím podobným se časem vytasí i Apple, o čemž v minulosti napovědělo též mnoho patentů.

Věhlasný analytik Ming-Chi Kuo má v tomto směru jasno a na Twitter napsal, že dle jeho názoru skládací iPad dorazí na trh v příštím roce. Zároveň s ním by měl dojít vylepšený iPad mini, který má vstoupit do sériové výroby začátkem příštího roku. O samotné konstrukci a jiných detailech ohledně skládacího iPadu Kuo mlčí. Jiní ale ohledně tak brzkého vydání skládacího zařízení optimističtí nejsou. Během loňského února přišli s předpovědí analytici Display Supply Chain Consultant (DSCC), kteří oznámili, že Apple vyvíjí skládací hybrid iPadu a Macbooku se zhruba 20palcovým skládacím displejem. Jedním dechem ale deklarovali vydání nejdříve v roce 2026. Mark Gurman z Bloombergu tvrdil, že Apple zkoumá skládací zařízení, jehož spodní část by mohla sloužit jako virtuální klávesnice. Ačkoli prvně o datu vydání nic neřekl, posléze dodal možné vydání „později v této dekádě“.

Jak ale z minulosti víme, i Ming-Chi Kuo se může mýlit. Před dvěma lety řekl, že skládací iPhony by mohly být uvedeny na trh v roce 2023. Ačkoli máme teprve úvod roku, troufáme si říct, že se nic podobného letos nechystá. Kuo tehdy mluvil o zařízení s velikostí obrazovky 7,5 až 8 palců. Chtěli byste v budoucnu vidět skládací zařízení s logem Applu?