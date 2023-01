iPhone baterie: Kompletní srovnání všech dosud vydaných modelů

Baterie iPhone je jeho nedílnou součástí, která se postupem let neustále vyvíjela, a to především z hlediska kapacity. Byly tady doby, kdy jsme se meziročně dočkali výrazného navýšení kapacity baterie, jindy se zase upřednostnil design zařízení a kapacita baterie se zase snížila. V současné době však mohou iPhony využívat skutečně velké baterie, a to především díky posunu ve vývoji, kdy jsou ostatní komponenty v útrobách skutečně malinké a nezabírají tak zbytečně místo.

iPhone baterie: Kompletní přehled všech modelů

V tomto článku jsme si pro vás připravili kompletně přehled základních specifikací baterií všech iPhonů, které kdy spatřily světlo světa. Pokud byste si tedy například chtěli nějaké specifikace srovnat a případně zjistit, jak moc se baterie posunuly, tak se stačí podívat na tabulku níže.