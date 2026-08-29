Kolik stojí iCloud v Česku a který tarif se vyplatí? Takhle bych vybíral

Pokud používáte iPhone několik let, pravděpodobně jste na stejný problém narazili také. Bezplatných 5 GB na iCloudu začne být velmi rychle málo a iPhone vás začne upozorňovat, že nemá kam zálohovat fotky, videa nebo celé zařízení. V tu chvíli přichází otázka, který tarif iCloudu+ vlastně zvolit. Apple dnes nabízí v Česku hned pět placených variant od 50 GB až po 12 TB a rozdíl mezi nimi není jen v ceně. Záleží hlavně na tom, kolik zařízení používáte, jak moc fotíte a jestli chcete úložiště sdílet s rodinou.
Aktuálně stojí 50GB iCloud+ 25 Kč měsíčně, 200 GB vyjde na 79 Kč, 2 TB na 249 Kč, 6 TB na 749 Kč a největší 12TB tarif na 1 490 Kč měsíčně. Bez placení máte stále 5 GB zdarma. Pokud chcete jen jednoduchou odpověď, pro jednoho nenáročného uživatele bych začal na 50 GB, zatímco pro rodinu bych se díval minimálně po 200 GB. U rodiny, která hodně fotí a natáčí na iPhony, je ale podle mě 2 TB podstatně rozumnější dlouhodobá volba.
|Tarif
|Cena měsíčně
|Pro koho dává smysl
|5 GB
|Zdarma
|Spíš jen základní synchronizace, na běžné zálohování je málo
|50 GB
|25 Kč
|Jeden uživatel, menší knihovna fotografií
|200 GB
|79 Kč
|Náročnější jednotlivec nebo menší rodina
|2 TB
|249 Kč
|Rodina, hodně fotek a videí, více Apple zařízení
|6 TB
|749 Kč
|Velmi rozsáhlá knihovna fotografií a videí
|12 TB
|1 490 Kč
|Profesionálové a opravdu extrémně velké knihovny dat
Bezplatných 5 GB dnes podle mě nestačí skoro nikomu
Apple stále dává ke každému účtu 5 GB prostoru zdarma. Technicky se tedy dá iCloud používat bez placení, jenže pokud chcete skutečně zálohovat iPhone a používat Fotky na iCloudu, narazíte na limit velmi rychle. Pár minut videa ve vysokém rozlišení, fotografie, zprávy, dokumenty a záloha telefonu dokážou několik gigabajtů zaplnit bez většího snažení. A pokud máte více Apple zařízení připojených ke stejnému účtu, je 5 GB ještě problematičtějších.
To neznamená, že musí iCloud používat úplně každý. Fotografie můžete zálohovat jinam a data lze řešit i jinými službami. Pokud ale chcete využívat Apple ekosystém tak, jak je navržený, tedy automatickou synchronizaci fotek, souborů a záloh mezi iPhonem, iPadem a Macem, placenému úložišti se většina lidí dříve nebo později nevyhne.
50 GB za 25 Kč je levné řešení, ale má svoje limity
Nejnižší placený tarif je zajímavý hlavně cenou. Dvacet pět korun měsíčně není částka, nad kterou by většina majitelů iPhonu dlouho přemýšlela, a proti bezplatným 5 GB dostanete desetinásobek prostoru. Pokud máte jeden iPhone, nefotíte stovky videí měsíčně a potřebujete především spolehlivou zálohu telefonu, může vám 50 GB docela dlouho stačit.
Problém nastane ve chvíli, kdy začnete Fotky na iCloudu používat opravdu naplno. Současné iPhony produkují velké fotografie a především videa a 50 GB najednou není tolik, jak to na první pohled vypadá. Pokud už dnes máte například 35 nebo 40 GB fotografií a videí, nemá podle mě cenu přecházet na 50 GB jen proto, že jde o nejlevnější variantu. Za chvíli budete řešit stejný problém znovu.
200 GB je podle mě nejlepší univerzální tarif
Za 79 Kč měsíčně dostanete 200 GB a právě tady začíná být iCloud podstatně pohodlnější. Pro jednoho člověka je to už poměrně velká rezerva a současně jde o tarif, který lze sdílet v rámci Rodinného sdílení. Apple umožňuje iCloud+ sdílet až s pěti dalšími členy rodiny, takže nemusí mít každý vlastní předplatné. Důležitá věc, které se lidé někdy bojí: sdílením iCloudu s rodinou nezačnete automaticky sdílet své fotografie a dokumenty. Každý člen používá svůj vlastní Apple účet a jeho osobní data zůstávají oddělená. Rodina se dělí o kapacitu úložiště, nikoliv o jeho obsah. Pro pár se dvěma iPhony může být 200 GB úplně dostačujících. U rodiny se dvěma rodiči a několika dětmi bych se ale už podíval na to, kolik dat reálně vytváříte. Dvě stě gigabajtů zní jako hodně, dokud nezačnou čtyři lidé několik let ukládat všechny fotografie a 4K videa na jedno místo.
Pro rodinu bych osobně mířil na 2 TB. 2TB tarif stojí 249 Kč měsíčně, tedy necelé tři tisíce korun za rok. Není to málo, ale pokud jej používá několik lidí a máte v něm kompletní rodinný archiv fotografií, videí, záloh i dokumentů, začíná cena dávat větší smysl. Především odpadne neustálé hlídání, kdo z rodiny právě zaplnil společný prostor. Právě tady bych při výběru nedělal chybu a nekupoval tarif podle toho, kolik prostoru potřebujete dnes. Podívejte se spíš na tempo, jakým vám data přibývají. Jestli má rodina dnes obsazeno 170 GB a každý rok přidá dalších 60 nebo 80 GB fotografií a videí, přechod na 200 GB problém pouze odloží. 2 TB vám naopak vytvoří rezervu na několik let. Apple navíc u 2TB tarifu neomezuje Zabezpečené video HomeKitu jen na několik kamer. To může být zajímavé pro domácnosti používající bezpečnostní kamery kompatibilní s HomeKitem. Stejně jako ostatní tarify iCloud+ dostanete také Soukromý přenos přes iCloud, Skrýt můj e-mail a možnost používat vlastní e-mailovou doménu.
6 a 12 TB už jsou pro většinu lidí zbytečné
Apple nabízí také 6 TB za 749 Kč a 12 TB za 1 490 Kč měsíčně. Tyto tarify bych běžnému uživateli iPhonu vůbec nedoporučoval. Jsou určené spíš lidem, kteří mají skutečně obrovské knihovny fotografií a videí, případně iCloud používá celá rodina velmi intenzivně. Dvanáct terabajtů je množství prostoru, ke kterému se běžná domácnost nemusí dostat ani za mnoho let. Na druhou stranu je dobré, že tyto varianty existují. Pokud někdo fotí a natáčí profesionálně, používá několik zařízení a chce mít roky obsahu dostupné v rámci jednoho ekosystému, nemusí kvůli překročení 2 TB hledat jiné řešení. Pro drtivou většinu lidí bych ale výběr zúžil na 50 GB, 200 GB a 2 TB.
Co se stane, když máte třeba 256GB iPhone a jen 50GB iCloud? Tady je potřeba rozlišovat dvě úplně jiné věci. Úložiště iPhonu a prostor na iCloudu se nesčítají. Pokud máte iPhone s kapacitou 256 GB a zaplatíte si 200GB iCloud, nevznikne vám telefon s 456 GB prostoru. iCloud je cloudové úložiště používané pro synchronizaci a zálohování dat, zatímco kapacita iPhonu je fyzické úložiště přímo v zařízení. Fotky na iCloudu ale umějí místem v telefonu šetřit. Při zapnuté optimalizaci úložiště zůstávají originální fotografie a videa ve vysokém rozlišení na iCloudu a iPhone může lokálně uchovávat menší verze. Když originál potřebujete, zařízení si jej stáhne. Právě pro majitele iPhonů s menší kapacitou je to jedna z nejpraktičtějších vlastností celé služby.
Jak bych tedy iCloud vybral já?
Pokud máte jeden iPhone a chcete hlavně zálohu, začal bych na 50 GB za 25 Kč. Když používáte více Apple zařízení, hodně fotíte nebo nechcete každých pár měsíců kontrolovat zbývající místo, 200 GB za 79 Kč mi přijde jako nejlepší univerzální varianta. Rozdíl 54 Kč měsíčně proti nejlevnějšímu tarifu není velký a získáte čtyřnásobnou kapacitu.
U rodiny bych rozhodoval mezi 200 GB a 2 TB. Pokud jsou v rodině dva lidé a nemáte obrovské knihovny videí, začal bych na 200 GB. U čtyřčlenné rodiny, která používá několik iPhonů a chce mít na iCloudu fotografie a videa dlouhodobě, bych už rovnou vzal 2 TB za 249 Kč měsíčně. Ne proto, že dva terabajty okamžitě potřebujete, ale protože iCloud je typ služby, do které data roky přibývají a málokdo se chce každých šest měsíců zabývat mazáním rodinných vzpomínek.
A právě v tom je podle mě nejjednodušší pravidlo pro výběr. Nekupujte nejmenší tarif, do kterého se právě dnes vejdete. Kupte ten, ve kterém máte rozumnou rezervu. Pokud už využíváte 45 GB, 50GB tarif vám sice formálně stačí, ale prakticky jste si pouze koupili několik týdnů nebo měsíců času. U cloudového úložiště je trochu volného prostoru navíc mnohem příjemnější než neustálé upozornění, že je iCloud zase plný.