Nároky na zálohování se neustále zvyšují. Novinky WD My Book nabízí až 44 TB místa

Populární firma Western Digital na trh přináší doposud nejkapacitnější stolní úložiště řady My Book! WD v tomto případě navazuje na popularitu a technologické inovace dřívějších modelů, což navíc ještě posouvá o hned několik kroků vpřed. Nově jsou totiž k dostání i úložiště s kapacitou 22 a 44 TB. Novinky tak uživatelům poskytnou podstatně vyšší flexibilitu při ukládání dat všeho druhu.

WD My Book a My Book Duo

Mít dostatek volného prostoru pro ukládání dat je čím dál důležitější. Na to ostatně upozorňuje i viceprezident pro výzkum společnosti Global DataSphere, podle nějž průměrná domácnost v roce 2022 vygenerovala více než neuvěřitelných 20 TB dat. Spotřebitelé zkrátka pokračují v poměrně rychlém tempu, na což je potřeba reagovat. Samozřejmě jako řešení se nabízí například cloudová úložiště, která mají mezi lidmi poměrně velkou popularitu. To je ale jen jedna strana mince. Druhá skupina uživatelů totiž preferují opačný přístup v podobě místního úložiště, kdy mají data doslova na dosah ruky.

Právě pro tyto případ přichází externí disk My Book v podobě zbrusu nového, vysoce kapacitního zařízení, které vám dokáže poskytnout významný prostor pro případné zálohování jak osobním či pracovních, tak také rodinných dat. Hravě tak pokryjete potřeby celé domácnosti. Může se přitom jednat o nenahraditelné fotografie a videa, nebo zálohy důležitých pracovních dokumentů a aplikací. Při denním používání hned několika zařízení totiž roste objem vygenerovaných dat, které je potřeba nadále ukládat. Kdyby ale stolní externí disk My Book 22 TB nestačil, je k dispozici ještě kapacitnější My Book Duo s kapacitou neuvěřitelných 44 TB. Úložiště je konkčétně vybaveno pevnými disky Western Digital optiamlizovaými pro pole RAID, které poskytuje maximální výkon i kapacita od prvního okamžiku. Pomocí přiloženého softwaru lze navíc My Book Duo přenastavit do režimu RAID-1 pro duplikování (zrcadlení) dat, nebo jej používat jakožto dva nezávislé disky (JBOD).

