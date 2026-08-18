O2 dostalo internet i na závody do lesa. Během Světového poháru v orientačním běhu se přeneslo přes 3,5 TB dat

Když se řekne kvalitní mobilní připojení, většina lidí si pravděpodobně představí město, kancelář nebo nákupní centrum. O2 ale nyní ukázalo, že pořádnou dávku konektivity dokáže dostat i na místo, kde byste ji možná vůbec nečekali – doprostřed lesa.
Ve Vyšším Brodě se od 5. do 9. srpna uskutečnilo třetí kolo Světového poháru v orientačním běhu. Do okolních lesů dorazilo více než 300 závodníků z celého světa a samotný závod sledovalo přímo na místě přes 6000 fanoušků. O2 společně s CETIN přitom muselo zajistit konektivitu nejen pro návštěvníky, ale také pro organizátory, televizní přenosy nebo sledování závodníků v reálném čase.
Během čtyř závodních dnů prošlo sítí více než 3,5 TB dat. Připojení přitom muselo fungovat prakticky nepřetržitě a bez výpadků.
O2 postavilo síť prakticky uprostřed lesa
Aby bylo možné dostat rychlé připojení přímo do závodního areálu, museli technici O2 a CETIN vybudovat odpovídající technologické zázemí. V areálu bývalé osady Martínkov vznikla mobilní základnová stanice, která byla následně přes více než čtyři kilometry vzdálenou telekomunikační věž napojena do páteřní sítě.
Výsledkem bylo připojení s kapacitou přes 2 Gb/s. Návštěvníci tak mohli využívat 5G, sdílet fotografie a videa nebo zůstat v kontaktu se svými blízkými. V závodní vesničce byla navíc k dispozici Wi-Fi.
To ale byla jen jedna část celého řešení. Organizátoři, platební terminály nebo televizní technika byly propojeny optickým internetem, díky čemuž mohly bez problémů fungovat například bezhotovostní platby nebo televizní přenosy závodů do Česka i zahraničí.
Díky internetu bylo možné sledovat závodníky v reálném čase
Orientační běh má z pohledu technologií jednu poměrně zásadní komplikaci. Závodníci totiž většinu času běží hluboko v lese a divák je pochopitelně nemůže sledovat stejně jako například při atletickém závodu na stadionu.
Právě tady proto přišla na řadu IoT zařízení. GPS trackery průběžně odesílaly polohu závodníků do online aplikace i televizní grafiky. Elektronické kontroly na trati zase okamžitě předávaly informace o průchodu jednotlivých závodníků do výsledkového systému. Fanoušci tak mohli sledovat aktuální pořadí i mezičasy prakticky v reálném čase.
Pro přenos dat byly využity technologie LTE-M a NB-IoT, které jsou určené mimo jiné pro spolehlivou komunikaci IoT zařízení i v náročnějším prostředí.
Celá akce tak ukázala, že kvalitní konektivita dnes rozhodně nemusí končit na kraji města. O2 dokázalo společně s CETIN vytvořit kompletní komunikační infrastrukturu i uprostřed lesů a během pouhých čtyř dnů přes ni přenést více než 3,5 TB dat. Více informací o akci naleznete zde.