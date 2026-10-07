Máte některý z těchto starších iPhone? Microsoft na něm brzy přestane podporovat OneDrive

Pokud používáte některý ze starších iPhonů a zároveň ukládáte svá data na OneDrive, Microsoft pro vás nemá zrovna dobrou zprávu. Společnost se totiž chystá ukončit podporu své cloudové aplikace pro iOS 18 a iPadOS 18, čímž zároveň odstřihne od dalších aktualizací několik zařízení, která již na novější systém od Applu aktualizovat nelze. Konkrétně se změna dotkne iPhonů XR, XS a XS Max a také iPadu 7. generace.
Informace vychází z poznámek k nejnovější beta verzi OneDrivu distribuované přes TestFlight. Microsoft v nich uvádí, že OneDrive 18.12.1 bude poslední verzí podporující iOS 18 a iPadOS 18. Další verze už mají jako minimum vyžadovat iOS 26, respektive iPadOS 26. Právě na tyto systémy se přitom výše zmíněná zařízení nedostala, a jejich majitelé tak zůstanou odkázáni na starší verzi aplikace.
OneDrive ze dne na den fungovat nepřestane
Dobrou zprávou je alespoň to, že konec podpory automaticky neznamená, že OneDrive na starších iPhonech a iPadu přestane ze dne na den fungovat. Nainstalovanou verzi by mělo být možné používat i nadále. Microsoft pro ni už ale nebude vydávat nové funkce, opravy chyb ani další aktualizace, takže postupem času může být její používání čím dál problematičtější.
Kdy přesně ke změně dojde ve veřejné verzi OneDrivu, zatím Microsoft neupřesnil. Že je ale skutečně za dveřmi, potvrzuje také upozornění přidané přímo k aplikaci v App Storu. V něm Microsoft uvádí, že podpora iOS 18 a iPadOS 18 skončí „brzy“, a uživatelům doporučuje přejít na iOS 26 či iOS 27, aby mohli nadále získávat nejnovější verze aplikace.
Pro majitele iPhonů XR, XS a XS Max je tedy situace poměrně jasná. Samotný telefon kvůli této změně samozřejmě používat nepřestanou a nějakou dobu na něm s největší pravděpodobností poběží i stávající OneDrive. Pokud je ale cloud od Microsoftu důležitou součástí jejich každodenního používání, budou muset do budoucna počítat buď s přístupem přes webový prohlížeč, nebo s přechodem na novější iPhone. Microsoft totiž požadavky své aplikace posouvá dál a tyto modely už s ním krok držet nemohou.