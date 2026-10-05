Již tento týden ukáže Microsoft budoucnost Windows

Microsoft chystá na středu 7. řijna 2026 speciální událost, ve které ukáže budoucnost Windows. Speciální akce má být zaměřena na novou platformu Nvidia RTX Spark, která má proměnit počítače v AI centra a právě na tuto platformu chystá Microsoft zbrusu nové počítače Surface a také novou verzi Windows. Akci bude možné sledovat na Youtube a to 7. 10. 2026 v 19:00 středoevropského času a Microsoft vzakzuje: „Poznamejte si toto datum. Windows. surface. Nvidia RTX Spark. Přijďte se podívat, co bude dál.“ Nejvíc by se na kaci měli těšit vývojáři a tvůrci software a her, právě těch se totiž budou týkat nové možnosti, které představí Microsoft především.
Hlavním tématem bude lokální AI a její role v další generaic počítačů. Společnost představí spojení platformy Nvidia RTX Spark, Windows a počítačů Surface spolu s AI. Středeční akce by měla odstartovat zcela novou éru Windows, která má být výrazně modernější než aktuální Windows 11. Microsoft se dle všeho také chystá přepracovat některé desítky let staré kódy na které se i dnes používané Windows stále odvolávají. Celou akci můžete sledovat na Youtube níže v tomto článku.