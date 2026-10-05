Bloomberg: Apple má na 13. října plánovat další event, tohle se na něm představí

O tom, že si Apple na 13. října chystá představení hned několika novinek pro chytrou domácnost, se v posledních dnech šušká poměrně intenzivně. Doposud však nebylo vůbec jasné, jakou formou je světu ukáže. Ve hře totiž byly klasické tiskové zprávy doplněné kratšími videi, předtočená prezentace či nějaká forma setkání s novináři. Velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu však nyní přinesl poměrně zajímavé upřesnění. Ve svém nejnovějším newsletteru Power On totiž přímo uvedl, že Apple plánuje na úterý 13. října „event“. Šance, že nás příští týden skutečně čeká nějaká forma Apple Eventu, je tedy rázem podstatně vyšší.
Co přesně si máme pod slovem „event“ představit, zatím Gurman neupřesnil, což bych osobně považoval za malý háček. Apple totiž v minulosti dokázal představit i velmi důležité produkty bez klasické Keynote a například první AirPods Pro či AirPods Max uvedl jednoduše prostřednictvím tiskových zpráv, které doprovázely právě „eventy“ pro novináře. Chytrá domácnost je navíc v jeho portfoliu stále relativně okrajovou kategorií. Na druhou stranu má tentokrát dorazit úplně nový produkt v podobě dlouho očekávaného HomePadu s displejem a vlastním uživatelským prostředím, takže alespoň kratší předtočená prezentace by zde rozhodně dávala smysl.
HomePad, nový HomePod mini a Apple TV
Právě HomePad má být hlavní hvězdou 13. října. Podle dosavadních informací nabídne zhruba 6“ čtvercový displej, podporu Apple Intelligence a nové Siri, FaceTime či možnost ovládání chytré domácnosti, přičemž dispozici má být jak verze určená k montáži na zeď, tak stolní varianta se základnou a reproduktorem připomínající svým pojetím legendární iMac G4. Nedávné úniky navíc odkryly část jeho rozhraní či funkci Photo Face a naznačily čtyři možné barevné varianty.
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Spolu s ním má Apple představit také druhou generaci HomePodu mini a novou Apple TV 4K. U obou produktů se počítá především s modernějšími čipy a hardwarovou přípravou na nové AI funkce Siri, zatímco výraznější změny designu dle všeho nedorazí. Právě nová generace Siri má být ostatně pojítkem všech tří novinek a jedním z hlavních důvodů, proč Apple s jejich uvedením tak dlouho čekal.
Zda ale 13. října skutečně uvidíme klasickou Keynote v podobě, na jakou jsme zvyklí například při představování iPhonů, zatím jisté není. Nová formulace reportéra Marka Gurmana každopádně naznačuje, že Apple chystá něco víc než jen několik tiskových zpráv v Newsroomu. Pokud má navíc akce skutečně proběhnout už příští úterý, na její případné oficiální oznámení bychom neměli čekat příliš dlouho. Jen pro představu – pozvánky na představení nové generace iPhone rozesílá Apple s dvoutýdením předstihem, zatímco od 13. října nás dělí už jen 8 dní. Právě z toho důvodu bych tak osobně nic pompézního neočekával, ale moc rád bych se mýlil.