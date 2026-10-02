Takhle se bude nastavovat Apple HomePad! Unikly snímky jeho rozhraní

O chystaném chytrém domácím displeji HomePad toho díky nejrůznějším únikům víme v posledních dnech opravdu hodně a nyní se navíc můžeme podívat i na to, jak bude vypadat část jeho uživatelského prostředí. Leaker vystupující pod přezdívkou pdfu, který v posledních týdnech přichází s jednou zajímavou informací o budoucích novinkách za druhou, totiž zveřejnil kompletní sadu náhledových obrázků, které si Apple připravil pro nastavení funkce Photo Face. A kromě samotného prostředí jsou zajímavé ještě z jednoho důvodu – znovu totiž potvrzují čtyři barevné varianty, ve kterých Apple svůj nový produkt zřejmě nabídne.
Zveřejněné materiály pocházejí podle leakera přímo z frameworku PhotosUIPrivate, kde jsou součástí runtime simulátoru iPhone Duo. Apple si zde dle něj připravil kompletní sadu grafických podkladů, které se mají měnit podle toho, jakou barevnou variantu HomePadu uživatel vlastní. Konkrétně jsou připravené pro Silver, Space Gray, Starlight a Rose Pink, tedy přesně čtveřici barev, o které jsme slyšeli již v předchozích únicích. Každá z nich přitom dostane vlastní fotografie a barevně sladěné náhledy.
Apple už má připravené celé nastavení
Samotné rozhraní nám pak dává poměrně dobrou představu o tom, jak bude fungovat dříve odhalený Photo Face. Při jeho nastavování si uživatel bude moci zvolit mezi třemi hlavními zdroji fotografií, konkrétně Photos, Memories a Shared Albums. V prvním případě půjde například o fotografie konkrétních lidí, domácích mazlíčků či míst, Memories nabídnou automaticky vytvořené vzpomínky, které známe už nyní třeba z iPhone, a poslední možnost sáhne po snímcích ze sdílených alb. HomePad se tak bude moci v době nečinnosti proměnit prakticky v digitální fotorámeček, což mi přijde naprosto perfektní řešení.
Zajímavé jsou ale i samotné náhledy, které Apple pro jednotlivé barvy hardwaru připravil. Nejde totiž pouze o jeden obrázek odlišený barevným pozadím, ale o několik různých fotografií a stylů jejich zobrazení. Vidět můžeme například fotografie kombinované s výraznými hodinami, prezentaci vzpomínek s nápisem „Together“ či klasické snímky doplněné pouze o čas. Celé prostředí tak trochu připomíná kombinaci StandBy z iPhonu a ciferníků Apple Watch.
Je samozřejmě potřeba dodat, že jde stále o materiály nalezené v dosud nevydaném softwaru a Apple může před uvedením HomePadu cokoliv změnit. Množství hotových grafických podkladů však minimálně ukazuje, že vývoj už je hodně daleko a čím více podobných věcí ze systému uniká, tím konkrétnější představu o chystaném centru chytré domácnosti Applu si můžeme udělat ještě předtím, než jej kalifornský gigant oficiálně ukáže. Asi vás proto nepřekvapí, že já se coby velký fanoušek produktů do chytré domácnosti nemůžu představení dočkat.
za me naprosto nejzbytecnejsi produkt, na toto mam prece ipad
Ale to nesmíte říkat musíte používat náš homo pod !!!