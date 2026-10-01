HomePad se promění v chytrý fotorámeček! Takhle má fungovat jedna z jeho hlavních vychytávek

O chystaném HomePadu z dílny Applu toho začínáme v posledních hodinách vědět opravdu hodně. Poté, co se objevily informace o jeho designu připomínajícím legendární iMac G4 či šestipalcovém čtvercovém displeji, nyní unikly dokonce první náhledy jedné z funkcí jeho systému. A pokud jsou autentické, Apple chce z HomePadu udělat nejen centrum pro ovládání chytré domácnosti, ale v době nečinnosti také jakýsi chytrý fotorámeček. Zajímavé navíc je, že stejnou funkci má dostat i iPhone Duo.
S novými informacemi přišel leaker vystupující pod přezdívkou pdfu, kterému se podařilo získat snímky obrazovky z nastavení funkce označované jako Photo Face. Ta má být jednou z možností, co si uživatelé nechají na displeji HomePadu zobrazovat ve chvíli, kdy jej aktivně nepoužívají. Při prvotním nastavení zařízení by si měli vybrat, jaké fotografie chtějí pro Photo Face využívat, přičemž sáhnout půjde například po různých kolekcích fotografií, vzpomínkách nebo sdílených albech. Snímky se budou načítat z iCloudu, takže podmínkou pro využití funkce bude aktivní iCloud Photos.
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HomePad jako chytrý fotorámeček
Celá věc může na první pohled působit poměrně jednoduše, pro HomePad však dává velký smysl. Apple totiž podle dosavadních informací počítá s tím, že zařízení bude trvale umístěné například na kuchyňské lince, stole či jiné ploše, případně jej bude možné připevnit na zeď. Když jej tedy zrovna nebudete využívat k ovládání chytré domácnosti, videohovorům nebo třeba práci s widgety, může jeho displej jednoduše zobrazovat vaše fotografie. Ostatně Mark Gurman z Bloombergu již dříve uvedl, že prostředí HomePadu bude z velké části postavené právě kolem ciferníků hodin a fotografických prezentací.
Ještě zajímavější je však propojení s iPhone Duo. Podle pdfu totiž nejde o funkci vytvořenou výhradně pro HomePad, ale o stejný Photo Face, který Apple chystá také pro režim StandBy na svém skládacím iPhonu. Právě to by mohlo podle leakera vysvětlovat, proč Apple dosud nezpřístupnil StandBy pro iPhone Duo v simulátoru Xcode. HomePad a iPhone Duo tak zřejmě budou alespoň v tomto směru sdílet část stejného uživatelského prostředí.
Samotný HomePad má nabídnout zhruba 6″ čtvercový displej a Apple jej má připravovat ve variantě určené k položení na nábytek i k montáži na zeď. Stolní verze má využívat kovovou půlkulatou základnu se vzhledem inspirovaným iMacem G4, ve které mají být umístěny mimo jiné reproduktory a mikrofony. Na přední straně displeje pak nemá chybět kamera pro FaceTime. Zařízení má zároveň poznat, kdo se k němu přiblížil, a podle konkrétního člena domácnosti následně upravit zobrazované widgety a další informace.
HomePad přitom nemá fungovat jako klasický iPad s plnohodnotným App Storem. Apple jej má koncipovat především jako centrální bod chytré domácnosti s podporou aplikací a widgetů jako Kalendář, Počasí, Hudba, Zprávy či Připomínky. Právě kombinace těchto funkcí s ciferníky a nově odhaleným Photo Face pak napovídá, jak chce Apple využít displej zařízení ve chvílích, kdy s ním nikdo aktivně nepracuje. Namísto černé obrazovky tak může HomePad většinu času fungovat jako elegantní digitální fotorámeček, který se v případě potřeby během okamžiku promění v ovládací centrum celé domácnosti.