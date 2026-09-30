Apple má za dva týdny představit tři novinky. Dorazit má nová Apple TV, HomePod mini i zcela nový produkt

Apple nás možná už za necelé dva týdny údajně potěší další hardwarovou nadílkou. Podle nejnovějších informací spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu by totiž kalifornský gigant měl v úterý 13. října představit hned několik novinek zaměřených na chytrou domácnost. Dočkat bychom se měli nové Apple TV 4K, HomePod mini 2 a především dlouho očekávaného domácího hubu s displejem. Nicméně vzhledem k tomu, že půjde „jen“ o produkty do chytré domácnosti a nic většího, vše pravděpodobně proběhne skrze tiskové zprávy a nikoliv klasickou Keynote,
Brzké představení nových produktů není ve výsledku ničím až tak překvapivým. Kolem nové Apple TV a HomePod mini se totiž v posledních dnech začíná objevovat stále více stop. U Apple TV 4K se například podařilo v kódu Apple objevit obrázek nové 4. generace a její existenci následně nepřímo naznačil také podpůrný dokument Apple. U HomePod mini 2 zase unikly obrázky potvrzující zachování současného designu a nové barevné varianty. Oba produkty jsou přitom už delší dobu očekávány právě během letošního podzimu.
Nejzajímavější má být úplně nový Home Hub
Vedle aktualizací známých produktů má ale Apple připravovat také zcela nový domácí hub, na který se coby fanoušek chytré domácnosti těším nejvíce. Tato novinka má být vybavena přibližně 6 až 7“ čtvercovým displejem a sloužit jako centrální ovládací bod chytré domácnosti. Počítá se s podporou Siri AI, FaceTime a samostatným systémem, který má nabídnout například ciferníky a widgety. Zařízení má být dostupné jak ve stolní variantě se základnou a reproduktorem, tak ve verzi určené pro montáž na zeď.
Nová Apple TV 4K má naopak zachovat prakticky stejný vzhled jako současná generace a změny se mají odehrát hlavně uvnitř. Očekává se výrazně výkonnější čip, více operační paměti pro Apple Intelligence a Siri AI a také vlastní síťový čip Apple N1 s podporou Wi-Fi 7. Aktualizovaný má být rovněž Siri Remote.
Podobným směrem se má vydat také HomePod mini 2, u kterého sice změnu designu očekávat nemáme, uvnitř se ale počítá s novějším čipem, podporou Siri AI, lepším zvukem, N1 s Wi-Fi 7 a novou generací Ultra Wideband. Přibýt mají také nové barvy, přičemž nedávný únik ukázal zelenou, růžovou, modrou, bílou a černou.
Pokud se tedy informace o 13. říjnu potvrdí, Apple by mohl během jediného dne výrazně překopat svou nabídku produktů pro chytrou domácnost. A zatímco Apple TV 4K a HomePod mini budou evolucí současných zařízení, největší pozornost na sebe téměř jistě strhne úplně nový Home Hub, od kterého mám opravdu velká očekávání. Upřímně se ale trochu bojím toho, že jej Apple „zabije“ přílišnou integrací do Siri AI, čímž by byl produkt v Evropské unii dost těžko použitelný kvůli absenci její podpory.