HomePad se blíží a dost možná změní svět chytré domácnosti!

Zdá se, že Apple má v oblasti chytré domácnosti před sebou poměrně zajímavé období. Vedle postupných vylepšení HomePodů se totiž znovu začíná šuškat i o zcela novém zařízení, které je dlouhé měsíce označováno jako HomePad nebo také HomePod Touch. A podle nejnovějších informací se jeho uvedení možná blíží rychleji, než se původně zdálo.
Server The Information minulý týden přišel s tím, že Apple vyvíjí domácí zařízení vybavené malým displejem, reproduktory a výrazným důrazem na umělou inteligenci. A právě tohle zařízení by se podle dvou lidí obeznámených s projektem mohlo dostat na trh už letos na jaře. O podobném produktu psal přitom už na podzim 2024 Mark Gurman z Bloombergu. Tehdy se počítalo s uvedením v březnu 2025 společně s velkými AI novinkami pro Siri. Jakmile ale Apple nové schopnosti Siri odložil, šel k ledu i samotný HomePad, respektive HomePod s dotykovým displejem. Teď se ale situace mění. iOS 26.4 má podle všeho konečně přinést výrazně chytřejší Siri a s tím se znovu otevírá prostor i pro nové domácí zařízení, které má na těchto funkcích stát.
Zajímavé je, že aktuální zpráva přichází krátce poté, co Apple oficiálně potvrdil spolupráci s Googlem v oblasti AI. To výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že HomePad letos skutečně spatří světlo světa. Pokud se tedy nic zásadního znovu nezadrhne, mohl by se letos na jaře Apple konečně vrátit do hry v oblasti domácích hubů a nabídnout zařízení, které nebude jen další reproduktor, ale skutečné centrum chytré domácnosti postavené kolem nové Siri.