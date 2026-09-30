Apple se konečně opře do chytré domácnosti. HomeKit bude podporovat mnohem více typů zařízení

Pokud máte svou chytrou domácnost postavenou na HomeKitu, jistě mi dáte za pravdu, když řeknu, že její možnosti jsou v mnoha směrech docela omezené. Jednak stále existuje řada limitů pro nejrůznější automatizace vaší chytré elektroniky a jednak je stále spousta produktů, které HomeKit vůbec nepodporuje. To by se však mělo podle nových informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu brzy změnit. Kalifornský gigant totiž údajně chystá zásadní rozšíření podpory chytrých produktů právě pod hlavičkou HomeKitu.
Konkrétní nové kategorie zařízení bohužel sice Gurman zatím nejmenoval, takže si budeme muset na podrobnosti počkat, nicméně osobně bych se nedivil například podpoře chytrých praček a tak podobně, jelikož právě ty konkurence již podporuje. Třeba naše pračka od Samsung nabízí podporu pro Samsung SmartThings nebo Google Asistenta, ale pro HomeKit bůhvíproč nikoliv. A vzhledem k tomu, že Gurmanovy zdroje hovoří nikoliv o úpravě vlastního softwaru, ale o spolupráci s výrobci třetích stran na nových produktech, které budou navržené právě pro integraci do HomeKitu, dávala by právě podpora velkých bílých spotřebičů docela smysl.
HomeKit čeká mnohem důležitější role
Jak se navíc zdá, oznámení změn bychom se mohli dočkat už relativně brzy. Podle Gurmana má totiž Apple už 13. října představit novou Apple TV, HomePod mini a zcela nový domácí hub, o kterém jsme psali před pár hodinami. Právě tato trojice má ukázat, jak si Apple další generaci své chytré domácnosti představuje. Vůbec bych se proto nedivil, kdyby spolu s těmito produkty Apple oznámil taktéž nové funkce HomeKitu spolu s výrobci, které podporu nabídnou. Lepší příležitost si totiž jen těžko představit. Snad se tedy tak skutečně stane a chytrá domácnost bude stát v budoucnu opravdu za to.
Hlavně ať se snaží, aby po každém update nepřestalo fungovat aspoň to málo, co zatím fungovalo. Naprostá tragédie, vše se rozsype a nic nefunguje. Matter bridge, čidla, zkratky, automatizace. Hruuuuza. Fakt mne to už nebaví, pořád restartovat přejmenovávat…… nechápu proč to dělají, ať napíšou nainstalujte si konkurenci a budete mít pokoj. Uf, fakt mne to nebaví, napřed jsem byl nadšen a teď jen nadávám.