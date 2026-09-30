Takto bude vypadat a fungovat HomePad. Unikly další informace o novém Apple centru pro chytrou domácnost

Před pár desítkami minut jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že má Apple údajně za zhruba dva týdny v plánu představit poměrně zásadní hardwarové novinky pro chytrou domácnost. Hlavní hvězdou této události pak má být nepřekvapivě nové domácí centrum pracovně označované jako HomePad, které má být de facto novým středobodem vaší chytré domácnosti postavené na HomeKitu. A díky spoustě informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu už o tomto produktu víme opravdu hodně.
Gurmanovy zdroje tvrdí například to, že základem chytrého domácího dispeleje HomePad má být čtvercový displej s úhlopříčkou přibližně 6 až 7“. Celé zařízení tak bude na první pohled připomínat menší iPad s netypickým poměrem stran a vlastně i docela netypickým využitím. Apple jej totiž vytvořil tak, aby mohl být neustále umístěný na jednom místě v domácnosti a sloužil jako rychle dostupné centrum pro ovládání světel, termostatů a dalšího příslušenství chytré domácnosti.
HomePad by měl být dostupný ve dvou základních provedeních, kdy jedno půjde připevnit přímo na zeď, zatímco druhé bude využívat stolní základnu s reproduktorem. Právě druhá varianta by tak mohla v praxi fungovat trochu jako kombinace HomePodu a chytrého displeje, což mi přijde docela zajímavé, ač dám nejspíš přednost spíš variantě na stěnu, která mi přijde o něco praktičtější. Bohužel, v obou případech má zařízení vyžadovat neustálé připojení k elektrické síti, což může být ve výsledku docela problém v případě, že na něco podobného nemáte doma přichystané ideální místo například se skrytou kabeláží, zásuvkou a tak podobně.
Siri, FaceTime, widgety i chytrá domácnost
Co se týče využitelnosti, Apple má pro HomePad připravovat vlastní softwarové prostředí zaměřené především na jednoduché ovládání, které se bude pravděpodobně jmenovat HomeOS. Na displeji se mají objevovat widgety, hodiny a další rychle dostupné informace, přičemž jednou z nejdůležitějších částí celého produktu bude samozřejmě Siri. HomePad má být ostatně celý navržený kolem nové Siri AI, takže velkou část úkonů by mělo být možné provádět jednoduše hlasem. Jak už tedy asi tušíte, zde přichází minimálně pro evropské uživatele další velký háček, protože pokud bude Apple na HomePad nahlížet stejně jako na Siri AI v iPhone, z hlediska funkčnosti bude zařízení na Starém kontinentu dost omezené.
Chybět nemá ani kamera a podpora FaceTime, takže zařízení poslouží také pro videohovory. Kamera má zároveň pomáhat HomePad rozpoznat, kdo se právě nachází v jeho blízkosti. Díky tomu by mohl zobrazovat informace a funkce přizpůsobené konkrétním členům domácnosti. Zajímavé je nicméně to, že k rozpoznání obličeje má HomePad využít jednak váš hlas a jednak obličej, avšak nikoliv skrze Face ID, ale jen méně spolehlivý kamerový systém.
Důležitou roli bude samozřejmě hrát aplikace Domácnost. HomePad má nabídnout rychlý přístup k jednotlivým místnostem, scénám a připojenému příslušenství, takže například zhasnutí celého domu, kontrola kamer nebo změna teploty nebude vyžadovat hledání iPhone. Právě v tom ostatně vidím největší smysl celého zařízení – chytrá domácnost Apple konečně dostane vlastní fyzické centrum, které bude mít své stálé místo. Já se už před lety snažil o něco podobného skrze iPad a přestože to bylo vcelku fajn, řešení přímo od Apple bude pravděpodobně daleko intuitivnější záležitostí.
Pokud se tedy dosavadní informace potvrdí, HomePad nebude jen „iPad na zeď“, ale produkt od začátku navržený právě pro domácnost. A vzhledem k tomu, že se nyní mluví o jeho představení společně s novou Apple TV 4K a HomePod mini 2, může být letošní podzim pro chytrou domácnost Apple nakonec mnohem zajímavější, než se ještě před několika měsíci zdálo. Snad se tedy v laboratořích Apple povedlo vše dotáhnout k dokonalosti a my fanoušci chytré domácnosti budeme letošní podzim doslova oslavovat.
A bude i pro nehomo ?