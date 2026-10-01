EarPods jsou v nabídce Apple již dlouhých 14 let a jediné co se za tu dobu změnilo je, že z původní verze s 3,5 jack konektorem nabízí také Lightning nebo USB-C konektor. Kromě nových konektorů však Apple za dlouhých 14 let nepřinesl nic nového. To se však má nyní změnit. Drátová sluchátka jsou totiž opět v oblibě a mladá generace jim dokonce v mnoha případech dává přednost před těmi bezdrátovými, a právě to by si neměl nechat ujít ani Apple. Náš zdroj spojený s dodavateli Apple komponent pro Apple totiž přišel s tvrzením, že Apple objednal nezvykle velké množství kabelů, které se používají právě pro výrobu sluchátek EarPods. Apple podle našeho zdroje pracuje na nové generaci EarPods, která nabídne ANC a samozřejmě tak jako současná, také bezztrátový zvuk.
Díky ANC bude muset Apple přepracovat samotný tvar špuntů, aby lépe izolovaly. Použít přitom může design současných AirPods Pro 3. generace. Sluchátka budou samozřejmě kabelová, a kromě ANC a lepšího zvuku oproti současným EarPods nabídnou také dálkové ovládání na kabelu a samozřejmě USB-C připojení. Pokud je Apple nyní ve fázi dodávek jednotlivých komponentů je velmi pravděpodobné, že sluchátka představí buď ještě na konci letošního roku nebo začátkem příštího roku.
Super zpráva. EarPody používám v práci denně, ale mám radši špunty než pecky, ty mi v uších moc nesedí.
Těším se!
Otázka je, jak nastaví cenu, protože AirPods 4 jsou celkem levné, tedy kdyby to bylo za 50€ tak je to super.