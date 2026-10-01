Apple HomePad má dorazit ve čtyřech barvách. Kterou si vyberete?

O chystaném chytrém domácím displeji HomePad toho začínáme jen pár dní před jeho očekávaným představením vědět čím dál víc. Po informacích o designu inspirovaném legendárním iMacem G4, 6“ displeji, se kterými přišel včera reportér Mark Gurman z Bloombergu, či funkci Photo Face nyní unikla další zajímavost, která se tentokrát týká jeho vzhledu. Apple totiž podle nejnovějšího úniku nechystá svou novinku jen v jedné či dvou konzervativních variantách, ale rovnou ve čtyřech barvách. Vedle klasiky by navíc měla dorazit i poměrně výrazná růžová.
S informací přišel leaker vystupující pod přezdívkou pdfu, který se v posledních dnech postaral už o několik úniků souvisejících právě s HomePadem. Podle jeho zjištění by měl Apple nový produkt nabídnout ve stříbrné, vesmírně šedé, hvězdně bílé a růžové barvě, respektive v odstínech Silver, Space Gray, Starlight a Rose Pink. Pokud se tedy informace potvrdí, Apple nabídne vedle tradičních barev také jednu podstatně hravější variantu, která by mohla být v interiéru rozhodně nepřehlédnutelná.
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Barvy prozradilo samotné nastavení
Zajímavý je přitom způsob, jakým se podařilo barevné varianty odhalit. Pdfu totiž zkoumal proces prvotního nastavení HomePadu a zjistil, že obrazovka pro konfiguraci funkce Photo Face vybírá náhledové obrázky podle barvy hardwaru, kterou zařízení systému nahlásí. Právě zde se tedy objevily čtyři výše zmíněné varianty. Leaker zároveň upozorňuje, že po zpřístupnění potřebných grafických podkladů by se mohla konkrétní barva samotného zařízení promítat také do dalších částí procesu nastavení.
Samotný HomePad má podle dosavadních informací dorazit 13. října a stát se jedním z nejdůležitějších nových produktů z dílny Apple pro chytrou domácnost. Nabídnout má zhruba 6″ displej, přičemž kalifornský gigant jej údajně připravuje jak ve verzi určené k montáži na zeď, tak v provedení s podstavcem. Právě stolní varianta má svým řešením připomínat iMac G4, přičemž její základna má ukrývat mimo jiné reproduktor. HomePad tak nebude jen ovladačem HomeKitu, ale současně také zařízením pro Siri, přehrávání hudby, zobrazování informací či fotografií.
Asi vás proto nepřekvapí, že se coby fanoušek produktů do chytré domácnosti novinky už nemohu dočkat. Modlím se ale, aby nebyl HomePad přespříliš navázaný na Siri AI, která není v EU zatím alespoň na iPhone a iPadu dostupná. Co se pak týče ceny, té se upřímně moc neobávám, protože nejspíš nebude vzhledem k využitelnosti a zároveň k tomu, že se Apple bude chtít určitě ve Smart Home segmentu co nejlépe prosadit, snad příznivá.
Hnědá nebude celé osazenstvo Termixu se na ni těší 😢😢