Přestal vám na Macu fungovat pracovní e-mail? Microsoft začal vypínat technologii, na které Apple Mail stále závisí

Pokud na Macu používáte nativní aplikaci Mail ve spojení s pracovním účtem Microsoft 365, můžete se od dnešního dne setkat s poměrně nepříjemným problémem. Microsoft totiž začal v rámci Exchange Online vypínat protokol Exchange Web Services neboli EWS, na kterém však aplikace Mail v macOS při synchronizaci pracovních účtů Microsoft 365 stále závisí. Výsledkem tak může být, že se vám ze dne na den přestanou synchronizovat nejen e-maily, ale také kalendáře, kontakty, poznámky či připomínky.
O náhlou změnu ze strany Microsoftu nicméně rozhodně nejde. Ten totiž přestal EWS aktivně rozvíjet již v roce 2018 a v roce 2023 oznámil, že jej začne od října 2026 v Exchange Online postupně vypínat, což se i nyní děje. Změna navíc není nasazována všem uživatelům současně, ale postupně, takže zatímco jednomu uživateli může vše fungovat bez sebemenších problémů, jinému se synchronizace na Macu může zastavit prakticky ze dne na den.
Fotogalerie
Apple zatím náhradu nestihl
Svým způsobem je dle mého zvláštní to, že Apple o konci EWS samozřejmě dlouho věděl, avšak jeho náhradu zatím do macOS nedostal. Kalifornský gigant sice ve své dokumentaci pro IT administrátory uvádí, že s Microsoftem aktivně spolupracuje na přechodu svých aplikací na modernější Microsoft Graph API, přičemž potřebné změny mají dorazit v některé z budoucích aktualizací macOS 27, nicméně kdy přesně se tak stane zatím není vůbec jasné. Pro firmy, které využívají Microsoft 365 a zároveň nechávají zaměstnance pracovat s nativními aplikacemi Applu na Macu, tak může jít o poměrně nepříjemnou komplikaci.
Dobrou zprávou nicméně je, že EWS zatím není definitivně mrtvé a IT administrátoři mohou jeho používání v Exchange Online znovu povolit, případně jej mohou mít organizace stále aktivní a dnešní změna se jich tedy prozatím vůbec nedotkne. Jde však pouze o dočasné řešení, jelikož Microsoft plánuje EWS v Exchange Online definitivně vypnout 1. dubna 2027 a v tuto chvíli nepočítá s žádným dalším prodloužením jeho podpory.
Pro běžného uživatele je tedy nejdůležitější vědět, že pokud mu dnes či v následujících dnech přestane pracovní Microsoft 365 účet v Mailu na Macu synchronizovat poštu, nemusí být problém ani v jeho Macu, ani v nastavení účtu, ale může jít právě o důsledek postupného vypínání EWS ze strany Microsoftu. Definitivním řešením bude až přechod aplikací Apple na Microsoft Graph, na kterém nyní Apple společně s Microsoftem pracuje.