Nový MacBook Pro bude hit! OLED displej a brutální výkon jsou jen začátek

Že v průběhu podzimu dorazí MacBook Pro v nové verzi je jednak vzhledem k jeho pravidelné aktualizaci právě v tomto období a jednak k množství úniků okolo něj již skoro veřejným tajemstvím. A zatímco přesný termín odhalení stále neznáme, díky novým informacím reportéra Marka Gurmana z Bloombergu máme nyní představu alespoň o tom, co hlavního tento stroj přinese. Jen o OLED displeji totiž nebude.
Zdroje Gurmana před pár hodinami přišly konkrétně s tím, že novinka má být oproti současným MacBookům Pro také výrazně lehčí, což by mohla být při každodenním používání nakonec jedna z nejpříjemnějších změn celé nové generace. S trochou nadsázky se přitom chce říci, že se Apple v tomto směru vlastně vrátí o krok zpět, jelikož než přešel na současný vzhled MacBooků Pro, nabízel je v tenčím a lehčím provedení.
Aby byl Apple schopný výrazněji snížit hmotnost počítače, musel údajně poměrně výrazně přepracovat vnitřní konstrukci notebooku. Gurman konkrétně tvrdí, že jeho inženýři zmenšili některé komponenty a zároveň změnili jejich rozmístění uvnitř šasi tak, aby byl výsledný stroj nejen lehčí, ale také příjemnější na přenášení. Konkrétní hmotnost zatím bohužel neznáme, ale vzhledem k tomu, že současný MacBook Pro váží v závislosti na konfiguraci až zhruba 2,1 kilogramu, zatímco největší MacBook Air se pohybuje kolem 1,5 kilogramu, každý gram dolů rozhodně potěší – tím spíš, pokud by se Apple dokázal hmotností zásadněji přiblížit právě MacBookům Air.
Fotogalerie
Největší změna pro MacBook Pro za poslední roky
Nižší hmotnost má být navíc „jen“ jednou částí podstatně většího redesignu. Chystané MacBooky Pro mají vůbec poprvé přejít z mini-LED na OLED displeje, které navíc dostanou podporu dotykového ovládání. Apple má zároveň odstranit současný výřez v displeji a nahradit jej řešením připomínajícím Dynamic Island. Celé tělo notebooku má být tenčí a o výkon se mají starat čipy M5 Pro a M5 Max. Právě OLED přitom může Applu s odlehčováním částečně pomoci. Moderní hybridní OLED panely totiž mohou být proti klasickým zobrazovacím řešením tenčí a lehčí, protože nepotřebují samostatnou vrstvu podsvícení.
Co se pak týče terminu představení, Gurman ví jen to, že Apple plánuje nové OLED MacBooky Pro představit letos v říjnu nebo listopadu, přičemž v současnosti je má testovat s macOS 27.2, který je již v betaverzi. Pokud se tedy dosavadní informace potvrdí, čeká MacBook Pro během několika týdnů jedna z největších proměn za poslední roky a tentokrát ji možná pocítíme ještě předtím, než vůbec otevřeme jeho víko. Ve skrytu duše nicméně doufám, že takto zásadní přestavba nepřepíše zásadně i cenovku, byť si myslím, že tomu tak nejspíš i bude.