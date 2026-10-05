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Nový MacBook Pro bude hit! OLED displej a brutální výkon jsou jen začátek

Mac
J. FilipJiří Filip
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Že v průběhu podzimu dorazí MacBook Pro v nové verzi je jednak vzhledem k jeho pravidelné aktualizaci právě v tomto období a jednak k množství úniků okolo něj již skoro veřejným tajemstvím. A zatímco přesný termín odhalení stále neznáme, díky novým informacím reportéra Marka Gurmana z Bloombergu máme nyní představu alespoň o tom, co hlavního tento stroj přinese. Jen o OLED displeji totiž nebude. 

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Zdroje Gurmana před pár hodinami přišly konkrétně s tím, že novinka má být oproti současným MacBookům Pro také výrazně lehčí, což by mohla být při každodenním používání nakonec jedna z nejpříjemnějších změn celé nové generace. S trochou nadsázky se přitom chce říci, že se Apple v tomto směru vlastně vrátí o krok zpět, jelikož než přešel na současný vzhled MacBooků Pro, nabízel je v tenčím a lehčím provedení. 

Aby byl Apple schopný výrazněji snížit hmotnost počítače, musel údajně poměrně výrazně přepracovat vnitřní konstrukci notebooku. Gurman konkrétně tvrdí, že jeho inženýři zmenšili některé komponenty a zároveň změnili jejich rozmístění uvnitř šasi tak, aby byl výsledný stroj nejen lehčí, ale také příjemnější na přenášení. Konkrétní hmotnost zatím bohužel neznáme, ale vzhledem k tomu, že současný MacBook Pro váží v závislosti na konfiguraci až zhruba 2,1 kilogramu, zatímco největší MacBook Air se pohybuje kolem 1,5 kilogramu, každý gram dolů rozhodně potěší – tím spíš, pokud by se Apple dokázal hmotností zásadněji přiblížit právě MacBookům Air. 

Dynamic Island MacBook 1 Dynamic Island MacBook 1
Dynamic Island MacBook 2 Dynamic Island MacBook 2
Dynamic Island MacBook 3 Dynamic Island MacBook 3
Dynamic Island MacBook 4 Dynamic Island MacBook 4
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Největší změna pro MacBook Pro za poslední roky

Nižší hmotnost má být navíc  „jen“ jednou částí podstatně většího redesignu. Chystané MacBooky Pro mají vůbec poprvé přejít z mini-LED na OLED displeje, které navíc dostanou podporu dotykového ovládání. Apple má zároveň odstranit současný výřez v displeji a nahradit jej řešením připomínajícím Dynamic Island. Celé tělo notebooku má být tenčí a o výkon se mají starat čipy M5 Pro a M5 Max. Právě OLED přitom může Applu s odlehčováním částečně pomoci. Moderní hybridní OLED panely totiž mohou být proti klasickým zobrazovacím řešením tenčí a lehčí, protože nepotřebují samostatnou vrstvu podsvícení.

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Co se pak týče terminu představení, Gurman ví jen to, že Apple plánuje nové OLED MacBooky Pro představit letos v říjnu nebo listopadu, přičemž v současnosti je má testovat s macOS 27.2, který je již v betaverzi. Pokud se tedy dosavadní informace potvrdí, čeká MacBook Pro během několika týdnů jedna z největších proměn za poslední roky a tentokrát ji možná pocítíme ještě předtím, než vůbec otevřeme jeho víko. Ve skrytu duše nicméně doufám, že takto zásadní přestavba nepřepíše zásadně i cenovku, byť si myslím, že tomu tak nejspíš i bude. 

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MacBook Pro

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