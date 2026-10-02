První dotykový MacBook Pro dorazí možná už tento měsíc

Rádi byste si v brzké době pořídili nový MacBook Pro? Ještě chvíli zadržte. Reportér Mark Gurman z Bloombergu totiž ve svém podcastu Power On před pár hodinami přišel s tím, že očekává představení nových 14″ a 16″ MacBooků Pro s dotykovými OLED displeji skutečně v průběhu letošního podzimu. Potvrdil tak dřívější zprávy o tom, že se podobný stroj blíží.
Nasazení podpory dotykového ovládání u notebooků bude pro kalifornského giganta velký zlom. Apple se totiž dlouhé roky držel názoru, že dotyk patří především na iPhone a iPad, zatímco Mac má být ovládán klávesnicí a trackpadem. Pokud se však dosavadní úniky potvrdí, letos by se tato dlouholetá filozofie mohla poměrně zásadně změnit. A co víc, údajně nemá jít jen o výměnu zobrazovací technologie. OLED panely mají doprovodit také tenčí konstrukce a Dynamic Island, který by nahradil současný výřez v displeji. Uvnitř se pak mají objevit čipy M5 Pro a M5 Max.
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Apple už nové MacBooky testuje
Gurman konkrétně tvrdí, že Apple nové stroje aktuálně testuje s macOS 27.2, jehož vydání se očekává ke konci října. Právě to by mohlo nahrávat scénáři, podle kterého se nových MacBooků dočkáme ještě v průběhu tohoto měsíce, byť samozřejmě nelze vyloučit ani listopad. Ostatně ještě před několika týdny se v souvislosti s OLED MacBooky Pro hovořilo obecněji o konci roku 2026, případně začátku roku 2027.
Zajímavé je rovněž to, že nové dotykové modely zřejmě nemají jednoduše nahradit všechny současné MacBooky Pro. Podle dostupných informací je totiž chce Apple postavit nad klasické 14″ a 16″ modely, což by samozřejmě mohlo znamenat také vyšší cenu. V minulosti se dokonce objevily spekulace o označení MacBook Ultra, byť v tuto chvíli není jasné, zda Apple skutečně podobné jméno použije.
Pokud se tedy informace o říjnovém či listopadovém představení potvrdí, čeká MacBook Pro skutečně mimořádně zajímavý konec roku. Kombinace OLED displeje, dotykového ovládání, tenčího těla a Dynamic Islandu by totiž znamenala podstatně větší změnu než každoroční výměna procesoru za novější generaci. Jedním dechem je ale třeba dodat, že za nové technologie si Apple samozřejmě nechá řádně zaplatit a upřímně, docela se bojím toho, že z těchto strojů právě cena udělá velmi nedostupnou záležitost. Vždyť i nynější „klasické“ modely jsou cenovkou opravdu vysoko.