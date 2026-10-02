Prodeje iPhone Duo pod lupou. Analytici mu větší velký úspěch

Ačkoliv se iPhone Duo ještě ani nezačal prodávat, analytici již zveřejňují první prodejní odhady. Podle zprávy společnosti Counterpoint Research by měl Apple v posledních měsících roku 2026 prodat přibližně šest milionů kusů. Analytik Ivan Lam upozorňuje, že konečné číslo bude do značné míry záviset na tom, jak rychle a efektivně se Applu podaří navýšit problematickou produkci.
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Výrobní problémy a celková čísla
Zprávy o potížích při výrobě kolovaly už před oficiálním představením a nadále přetrvávají. Výtěžnost montážních linek společnosti Foxconn se pohybuje jen těsně nad hranicí 60 %, přičemž dosažení přísných standardů kvality Applu může trvat dalších šest až dvanáct měsíců. V kontextu celkových prodejů jablečných telefonů se šest milionů kusů může zdát jako zanedbatelné číslo. Odhady naznačují, že mezi čtvrtým čtvrtletím roku 2026 a prvním čtvrtletím 2027 vyrobí Apple celkem 80 milionů iPhonů. Drtivou většinu tohoto objemu tak logicky zajistí klasické modely v čele s iPhonem 18 Pro a 18 Pro Max.
Zásadní impuls pro celý trh
Při pohledu na specifický trh skládacích smartphonů je však odhadovaných šest milionů prodaných kusů během zlomku roku obrovské číslo. Očekává se, že příchod iPhonu Duo výrazně zvýší celkový zájem uživatelů o ohebná zařízení, z čehož bude těžit i přímá konkurence. Samotná existence skládacího modelu navíc přitahuje větší pozornost i ke standardní modelové řadě Applu.
Současné porodní bolesti s výrobou a relativně omezený objem představují typický (a ne všemi oblíbený) scénář první generace zcela nového jablečného produktu. Úvodní model má především otestovat trh, odhalit konstrukční i výrobní nedostatky a připravit pevnou půdu pro vylepšenou druhou generaci. Někteří analytici dokonce odhadují, že se Apple v tomto segmentu má do roka stát jedničkou a předstihnout tak Samsung. Předobjednávky iPhonu Duo začínají 16. října ve 14:00. V prodeji pak budou od 23. října. Cena startuje na 54990 korunách. Budete jablečnou skládačku pořizovat?