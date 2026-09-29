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Únik kódu odhalil pět nových funkcí StandBy režimu pro chystaný iPhone Duo

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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iPhone Duo dorazí na trh 23. října jak se nyní podle nového úniku zdá, nabídne dosud nejuniverzálnější režim StandBy v historii jablečných telefonů. V kódu iOS byly objeveny dosud neoznámené funkce, které rozšiřují možnosti využití telefonu v režimu StandBy. Na rozdíl od předchozích iPhonů bude navíc možné StandBy rozhraní na modelu Duo aktivovat i v momentě, kdy se zařízení zrovna nenabíjí.

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Nové pohledy pro chytrou domácnost a relaxaci

Apple při nedávném odhalení ukázal pouze základní obrazovky. Ovšem leaker vystupující pod přezdívkou pdfu objevil ve zdrojovém kódu pět zcela nových pohledů. Konkrétně jde o zobrazení Home Camera, Home Modular, Flow, Fade a Snoopy.

První dvě zmíněné funkce slouží ke správě chytré domácnosti. Umožňují uživatelům sledovat buď jeden hlavní kamerový záznam, nebo mřížku několika kamerových kanálů najednou, případně si nastavit vlastní ovládací prvky pro domácí příslušenství. Varianta Flow má podle uniklých informací představovat responzivní umění, přičemž zobrazení Fade bude pravděpodobně fungovat na podobném vizuálním principu. Poslední novinkou je motiv Snoopy, u kterého se očekává totožné grafické zpracování jako u populárního spořiče obrazovky v televizním systému tvOS.

iPhone Duo 17 iPhone Duo 17
iPhone Duo 12 iPhone Duo 12
iPhone Duo 11 iPhone Duo 11
iPhone Duo 10 iPhone Duo 10
iPhone Duo 14 iPhone Duo 14
iPhone Duo 9 iPhone Duo 9
iPhone Duo 8 iPhone Duo 8
iPhone Duo 4 iPhone Duo 4
Foto z iPhone Duo
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Screenshot
Screenshot
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Variabilita hardwaru a stávající zobrazení

Těchto pět novinek doplní již dříve potvrzené pohledy, mezi které patří Analog, Digital, Classic Calendar, Weather, Photos, Memories, Shared Albums a standardní Modular. Únik na sociální síti X rovněž potvrdil rozšířené možnosti vizuálního přizpůsobení těchto obrazovek přímo na displeji telefonu.

Široká nabídka softwarových funkcí těží ze samotné hardwarové konstrukce iPhonu Duo. Uživatelé mohou telefon používat složený i rozložený, orientovaný na šířku i na výšku, a především v konfiguracích sezení nebo stání. Právě pozice stání tvoří základ pro nové prvky StandBy režimu a nabízí stabilní úhel pro sledování videí i kontrolu prvků chytré domácnosti bez nutnosti držet zařízení v ruce.

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iPhone Duo

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