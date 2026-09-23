iPhone 19 Pro si vypůjčí jednu z nejlepších technologií iPhone Duo

Přestože Apple představil svůj první skládací iPhone Duo teprve před pár týdny, zdá se, že některé technologie, které pro něj vyvinul nezůstanou exkluzivní příliš dlouho. Nejnovější informace z dodavatelského řetězce totiž naznačují, že iPhone 19 Pro a iPhone 19 Pro Max mají příští rok dostat stejnou generaci OLED panelů, jakou Apple letos poprvé nasadil právě u iPhone Duo. Řeč je konkrétně o nové generaci OLED materiálů Samsung označované jako M16.
iPhone Duo je vůbec prvním telefonem na trhu, který tuto technologii využívá, přičemž proti předchozím generacím má nabídnout lepší jas, reprodukci barev, delší životnost panelu a především vyšší energetickou efektivitu. Právě poslední vlastnost je samozřejmě u mobilních zařízení extrémně důležitá, protože displej patří mezi jejich největší žrouty energie. Jinými slovy, pokud Apple příští rok u iPhone 19 Pro tento typ displeje nasadí, dá se očekávat další navýšení výdrže, což je rozhodně fajn.
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Nejdřív Duo, potom klasické iPhone Pro
Pokud se pak ptáte na to, proč Apple nasadil tento typ displeje nejprve do iPhone Duo, odpověď je pravděpodobně naprosto jednoduchá – velký displej logicky představuje velkou zátěž na baterii, takže použití co možná nejúspornějšího displeje zde dává dokonalý smysl. Naopak v případě Pro modelů je Apple schopen výdrž zajistit dobrým poměrem velikosti displeje k baterii a tudíž zde nemusel úplně takříkajíc tlačit na pilu. Nicméně příslib zlepšení zobrazovacích schopností u Pro řady v příštím roce je rozhodně lákavý, stejně jako prodloužení výdrže baterie.
Zajímavé je přitom i to, jak drahá tato technologie momentálně je. Apple totiž má podle dřívějších informací platit Samsung Display za každý skládací M16 panel pro iPhone Duo přibližně 250 dolarů, díky čemuž jde o jednu z vůbec nejdražších součástek celého telefonu. Samsung má navíc s Apple uzavřenou tříletou exkluzivní smlouvu na dodávky skládacích panelů.
Samozřejmě to ale neznamená, že iPhone 19 Pro dostane skládací obrazovku. Apple má využít především stejnou generaci OLED materiálů a technologie panelu, přizpůsobenou klasické konstrukci telefonu. Právě proto je tak víceméně jasné, že i cena displeje pro iPhone 19 Pro bude oproti modelu Duo podstatně nižší.
Pokud se tedy současné informace potvrdí, iPhone Duo nebude jen začátkem úplně nové produktové řady, ale poslouží zároveň jako jakési technologické testovací pole, ze kterého si Apple následně začne přenášet některé novinky i do klasických iPhone. A lepší a úspornější OLED panel je rozhodně jedna z těch, které bych v iPhone Pro viděl rád a upřímně si myslím, že se tak i stane. V minulosti jsme totiž již mnohokrát viděli, že technologie, která se objevila v jednom z modelů, poměrně rychle doputovala i o dalších – tedy, pokud se osvědčila.