iPhone 20 Pro Max bude pořádný obr! Nový únik odhalil téměř 7″ displej i jeho rozlišení

Apple před pár dny začal prodávat iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, internetem už ale začínají kolovat poměrně konkrétní informace o jejich nástupcích pro rok 2027. A pokud se nejnovější únik ukáže jako pravdivý, čeká nás po několika letech další zvětšování displejů. Především iPhone 20 Pro Max by mohl být skutečný obr, protože jeho obrazovka má mít úhlopříčku bezmála 7″.
S informacemi přišel čínský leaker Digital Chat Station, podle kterého Apple v současnosti pracuje s 6,41″ displejem pro iPhone 20 Pro a 6,96″ panelem pro iPhone 20 Pro Max. Větší model by tak Apple mohl při představení klidně propagovat jako telefon se 7″ displejem. Současný iPhone 18 Pro má pro srovnání 6,27″ panel, zatímco iPhone 18 Pro Max nabízí 6,86″. Rozdíl tedy nebude dramatický, rozhodně ale nebude ani zanedbatelný.
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Známe už dokonce rozlišení
Únik je tentokrát zajímavý i tím, že nezmiňuje pouze velikosti. Displej iPhone 20 Pro má mít rozlišení přibližně 2686 x 1236 pixelů, zatímco iPhone 20 Pro Max údajně nabídne 2912 x 1340 pixelů. Současné iPhone 18 Pro a 18 Pro Max mají 2622 x 1206, respektive 2868 x 1320 pixelů. Rozlišení tedy podle všeho poroste přibližně stejným tempem jako samotná úhlopříčka. Apple by díky tomu mohl zachovat hustotu okolo současných 460 pixelů na palec a zvětšení obrazovky by tak nemělo znamenat žádný ústupek z hlediska jemnosti obrazu.
Ještě zajímavější je ale důvod, proč by Apple mohl displeje vůbec zvětšovat. Digital Chat Station znovu tvrdí, že firma testuje zcela nový „quad-curved“ design, u kterého se má obrazovka zakřivovat přes všechny čtyři hrany telefonu. Výsledkem by měl být iPhone působící prakticky jako jeden nepřerušený kus skla, u kterého bude při běžném používání kovový rámeček téměř skrytý.
Apple zároveň podle úniku stále experimentuje s tím, co udělá s předními senzory. Ve hře má být Face ID ukryté pod displejem a potenciálně také fotoaparát pod obrazovkou. Digital Chat Station ale nyní tvrdí, že Apple testuje také menší otvor ve stylu Dynamic Island z letošních iPhone 18 Pro. Je tedy zřejmé, že finální řešení ještě nemusí být rozhodnuté.
Do představení iPhone 20 Pro totiž zbývá zhruba rok a u takto raných prototypů se mohou parametry ještě změnit. Pokud ale současné testování skutečně přejde do sériové výroby, čeká nás v roce 2027 nejen výrazně přepracovaný jubilejní iPhone, ale také historicky největší displej u klasického iPhone Pro Max. A hranice 7″ už je na telefon opravdu pořádný kus obrazovky.