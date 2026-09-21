Obří výpadek internetu v ČR: Problémy hlásí operátoři, banky, sociální sítě i Alza

Máte v posledních minutách problémy s internetovým připojením, službami a tak podobně? Pak pro vás máme do jisté míry dobrou zprávu – nejde o problém na vaší straně. Server Downdetector zaměřující se na monitoring funkčnosti internetového provozu totiž hlásí problémy u obrovského množství společností v čele s O2, Alzou, bankami, ale třeba i sociálními sítěmi typu Instagram a tak podobně. Co přesně za problémem stojí není v tuto chvíli jasné a proto bohužel ani nezbývá než doufat, že se vše opraví co nevidět. Pravděpodobně ale půjde o výpadek služby typu Microsoft Azure a jí podobné, kde zpravidla část svých služeb firmy hostují.
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Svým způsobem úsměvným paradoxem je třeba to, že operátoři obvykle o svých výpadcích informují na sociální síti X, kde se jejich příspěvky dostanou rychle k velkému množství uživatelů. Jenže i X je nyní zasaženo výpadkem, takže získat jakékoliv informace o problémech je v tuto chvíli dost obtížné. Řada sítí sice v nějakém režimu jeden, uživatelé se však potýkají s celou řadou problémů typu dlouhé načítání či úplné selhání načtení, neprovedení úkonu, který chtějí (například přidání příspěvku) a tak tak podobně. Zatím se ale nezdá, že by se schylovalo ke konci těchto patálií.