HBO Max přidává romantiku, horor i wrestling. Těchto 5 filmů si můžete pustit právě teď

June and John
John vede monotónní život bez ambicí něco změnit. Vše se obrátí, když potká tajemnou June – rozhodne se ji milovat až do konce svých dní.
V zajetí démonů 4: Poslední rituály
Zažijte případ, který zasáhne samotné jádro poslání Eda a Lorraine a zaútočí na srdce rodiny Warrenových… jejich dceru Judy.
Zlouni
Aby se vyhnula vězení, musí parta známých zvířecích zločinců provést svůj zatím nejtěžší podvod: být hodná.
Souboj s rodinou
Sourozenci Saraya a Zak dostanou šanci zabojovat o místo ve WWE. Cesta za snem však bude mnohem těžší, než čekali.
Miluj mě něžně
Když Clémence přizná bývalému manželovi vztahy se ženami, začne boj o svěření jejich syna do péče.