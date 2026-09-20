Mizí vám z Mac volné místo? Chrome může mít schovaný 4GB AI model

Pokud používáte na Macu Google Chrome a poslední dobou vám bez zjevného důvodu mizí volné místo na disku, viník může být překvapivě přímo v prohlížeči. Chrome totiž na některých podporovaných počítačích ukládá lokální AI model Gemini Nano, jehož součástí je soubor weights.bin zabírající přibližně 4 GB.
Model slouží funkcím využívajícím umělou inteligenci přímo v zařízení, například detekci podvodných webů, některým návrhům automatického vyplňování nebo funkci Help Me Write. Výhodou lokálního zpracování je, že některé úkoly nemusí probíhat na vzdáleném serveru. Čtyři gigabajty jsou ale zejména u MacBooků s menším SSD docela citelná porce prostoru – zvlášť když o stažení modelu uživatel nemusí mít vůbec tušení.
Jak zjistit, zda AI model na Macu máte
Otevřete Finder a v horní liště klikněte na Otevřít. Podržte klávesu Option, díky čemuž se v nabídce objeví položka Knihovna, a otevřete ji.
Poté pokračujte do Application Support → Google → Chrome → Default a vyhledejte složku OptGuideOnDeviceModel. Pokud v ní najdete soubor weights.bin, lokální model je na vašem Macu uložený. Kliknutím pravým tlačítkem a volbou Informace si můžete ověřit, kolik prostoru skutečně zabírá.
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Samotné smazání nestačí
Mohlo by svádět jednoduše weights.bin vyhodit do koše. Jenže Chrome si jej může později znovu stáhnout. Pokud tedy chcete prostor získat zpět dlouhodobě, je potřeba vypnout také funkce využívající AI přímo v zařízení. V Chromu klikněte na ikonu tří teček → Nastavení → Systém (nebo přejděte na chrome://settings/ ) a vypněte přepínač On-device AI. Chrome by následně měl lokální model odstranit a přestat jej znovu stahovat. Je samozřejmě potřeba počítat s tím, že tím zároveň přijdete o funkce Chromu, které Gemini Nano využívají.
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Co když volbu On-device AI nevidíte?
Google podobné funkce často zpřístupňuje postupně, takže se přepínač nemusí objevit na všech počítačích zároveň. V takovém případě lze do adresního řádku zadat chrome://flags a zkontrolovat experimentální položky související s AI. Jejich vypínání je ale vhodné spíš pro zkušenější uživatele, protože jde o experimentální nastavení prohlížeče.
Celá záležitost je každopádně dobrou připomínkou toho, že nástup lokální AI není zadarmo ani tehdy, když neplatíte předplatné. Výpočetní modely potřebují výkon, operační paměť a také úložiště. A právě několik nenápadně obsazených gigabajtů může být na Macu se 256GB nebo 512GB SSD znát překvapivě rychle.