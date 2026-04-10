Google Chrome se zásadně mění! Přichází nový typ karet i režim čtení

Google Chrome se po delší době dočkal změny, kterou poznáte hned při běžném používání. Nově umí zobrazit otevřené karty ve svislém panelu po straně okna místo klasické horní lišty. Zároveň přidává upravený režim čtení, který se tentokrát neotevírá jen jako doplněk, ale přes celou stránku.
Vertikální karty zapnete přes pravé tlačítko myši a volbu „Zobrazit karty svisle“. Okamžitě se přesunou do postranního panelu, kde uvidíte celé názvy otevřených stránek. To je rozdíl hlavně ve chvíli, kdy máte otevřených deset a více panelů a horní lišta už je jen řada ikon. Při práci s více zdroji nebo rozdělanými úkoly se v tomhle rozložení orientuje výrazně lépe. Názvy jsou čitelné a rychleji se vrátíte tam, kam potřebujete. Výrazně pomáhá i práce se skupinami karet, které jsou v postranním panelu přehlednější než nahoře.
Není potřeba nic instalovat ani složitě nastavovat. Stačí kliknout pravým tlačítkem do horní části okna a vybrat příslušnou volbu. Chrome si nastavení zapamatuje, takže ho nemusíte řešit pokaždé znovu. Na širších displejích se navíc ukáže, že přesun karet na stranu nepůsobí jako omezení prostoru, spíš naopak. Stránka zůstává dobře čitelná a karty nepřekážejí.
Vylepšený režim čtení
Druhou novinkou je přepracovaný režim čtení. Aktivujete ho opět přes pravé tlačítko myši volbou „Otevřít v režimu čtení“. Chrome pak odstraní reklamy, menu a další prvky, které s textem nesouvisejí. Výsledkem je čistá stránka s obsahem bez rušení. Hodí se to hlavně u delších článků nebo ve chvíli, kdy se potřebujete soustředit a nechcete řešit, co se kde hýbe nebo bliká.
Postupné rozšiřování
Obě novinky se začínají objevovat v desktopové verzi Chromu postupně. Pokud je zatím nemáte k dispozici, dorazí v některé z dalších aktualizací. V době psaní tohoto článku zatím nebyla žádná z nových funkcí v Google Chrome na Macu k dispozici.