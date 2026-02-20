Google Chrome se mění! Přichází rozdělené zobrazení karet, úpravy PDF i přímé ukládání na Google Drive

Společnost Google rozšířila možnosti desktopové verze prohlížeče Google Chrome o tři nové funkce, které míří hlavně na práci a každodenní organizaci souborů. Přibývá rozdělené zobrazení karet, úpravy PDF přímo v prohlížeči a také jednodušší ukládání souborů na Google Drive. Nejde však o žádné převratné novinky, které by změnily internet. Jsou to ale přesně ty drobnosti, které dokážou ušetřit několik kliknutí denně a to se v dlouhodobém horizontu počítá.
Dvě karty vedle sebe bez přetahování oken
Nejviditelnější novinkou je rozdělené zobrazení. Chrome nově umožňuje zobrazit dvě otevřené karty vedle sebe přímo v rámci jednoho okna. Odpadá tak nutnost ručně upravovat velikost oken nebo používat systémové rozdělení obrazovky.
V horní liště přibyla ikona, přes kterou lze režim aktivovat. Po kliknutí si uživatel vybere dvě karty, které chce mít současně zobrazené. Každá zabírá polovinu okna a lze mezi nimi běžně pracovat.
Pro běžnou práci to znamená například možnost mít vlevo otevřený zdrojový článek a vpravo dokument, do kterého se píše text. Nebo porovnávat dvě nabídky, dvě verze smlouvy či dvě produktové stránky bez neustálého přepínání. Doposud šlo něčeho podobného dosáhnout jen pomocí dvou oken vedle sebe. Integrované řešení je jednodušší a hlavně přehlednější.
Fotogalerie
Úpravy PDF přímo v prohlížeči
Další změna se týká vestavěného prohlížeče PDF souborů. Ten nyní umožňuje zvýrazňovat text, vkládat podpisy a přidávat poznámky. To je výrazný posun oproti dřívějšímu stavu, kdy bylo možné PDF jen zobrazit nebo stáhnout. Pokud někdo potřeboval dokument podepsat nebo do něj dopsat poznámku, musel jej otevřít v samostatném programu. Nově tak lze například otevřít smlouvu, zvýraznit důležité pasáže, přidat poznámku k nejasnému bodu a dokument uložit – bez nutnosti instalovat další aplikaci. Pro běžné kancelářské použití to plně stačí.
Uložení na Disk Google bez zbytečných kroků
Třetí novinka se týká ukládání souborů. PDF dokumenty lze nově z Chrome uložit přímo na Disk Google, aniž by bylo nutné je nejprve stáhnout do počítače a následně znovu nahrát do cloudu. Na Disku Google navíc vzniká složka s názvem „Saved from Chrome“, kam se takto uložené soubory automaticky řadí. V praxi to znamená, že stažené dokumenty nejsou rozházené po různých složkách v počítači, ale jsou rovnou dostupné online a synchronizované mezi zařízeními. Pro uživatele, kteří pracují převážně v prostředí Google, je to logické propojení služeb. Zároveň to zapadá do dlouhodobé snahy firmy přesunout co nejvíce práce do webového prostředí a cloudu.