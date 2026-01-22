Google Chrome pro iOS získává další užitečnou funkci

Mobilní verze prohlížeče Chrome se na iPhonu dočká užitečného vylepšení, které výrazně usnadní přechod ze Safari. Google totiž připravuje funkci, díky níž bude možné importovat data ze Safari přímo na iPhonu, a to bez nutnosti použít Mac nebo jiné desktopové zařízení. Pro uživatele, kteří chtějí změnit prohlížeč, jde o krok správným směrem.
Novinka se objevuje od verze Chrome 145, která je v současnosti dostupná v beta verzi. Funkce provede uživatele procesem importu záložek, historie prohlížení a uložených hesel ze Safari. Přímý přenos dat mezi aplikacemi bohužel není možný kvůli přísným pravidlům ochrany soukromí v systému iOS, která stanovuje Apple. Google proto zvolil nepřímé, ale funkční řešení.
Celý proces spočívá v tom, že si uživatel ze Safari ručně exportuje data do souboru ZIP, který se uloží přímo do iPhonu. Tento soubor pak lze vybrat v Chromu pomocí nové volby pro import dat. Prohlížeč ještě před samotným importem přehledně zobrazí, jaký typ dat bude přenesen, takže má uživatel plnou kontrolu nad tím, co se do Chromu dostane.
Po dokončení importu Chrome nabídne možnost ZIP soubor okamžitě smazat, což je vítaný krok z hlediska ochrany soukromí a bezpečnosti citlivých údajů. Google tím dává jasně najevo, že i při obcházení technických omezení iOS bere ochranu dat vážně.
Funkce je momentálně dostupná v Chrome 145 prostřednictvím TestFlightu, takže její nasazení ve stabilní verzi by nemělo být daleko. Pokud vše půjde podle plánu, uživatelé iPhonů se brzy dočkají mnohem pohodlnější cesty, jak přejít ze Safari na Chrome bez zbytečných komplikací a zapínání počítače.