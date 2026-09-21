YouTube Premium opět zvyšuje ceny, od řijna si připlatíte

Společnost Google zvyšuje ceny předplatného za YouTube Premium, tedy za předplatné, které nabízí možnosti jako sledování videí bez reklam nebo možnost přehrávání videí na pozadí. Zatím co doposud byla cena za YouTube Premium 269Kč, od října si připlatíte o 15% a bude vám účtováno 309Kč, tedy v případě že si za YouTube platíte přes Apple. V případě přímého nákupu na YouTube byla doposud cena 209Kč a nově pak 239Kč. Google zdražil a zdražuje postupně ve všech zemích. Například v USA z 13,99$ na 15,99$, ve Španělsku pak z 13,99€ na 15,99€. Další země budou následovat a zdražení je všude po světě okolo 15%.
Google zvedá ceny předplatného téměř každý rok a zatím co ceny by až tak nevadily, jako větší problém vnímám fakt, že se tvůrci videí naučily obcházet předplatná tím, že dávají reklamy přímo do videí. Sice tak nevidíte oficiální reklamy od YouTube, ze kterých mají tvůrci peníze přímo od Google, ale vidíte reklamy, které vkládají tvůrci přímo do videa. YouTube Premium tak v případě některých tvůrců pomalu ale jistě přestává fungovat a na reklamy se díváte stejně.