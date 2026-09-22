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Vzal jsem iPhone 18 Pro Max na první foto test. Podívejte se, co umí variabilní clona a jestli jí potřebujete

iPhone
A. KosAdam Kos
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Je to revoluce? Určitě ne, běžný uživatel si pravděpodobně nebude hrát s možnostmi ručního clonění, stejně tak nebude řešit čas závěrky ani sledovat, co kde má ostré. Na druhou stranu každý, kdo chce od mobilní fotografie maximum, může být s možnostmi iPhonu 18 Pro Max skutečně spokojený.

Bavím se sice o iPhonu 18 Pro Max, a to proto, že v ruce držím právě jeho, ale samozřejmě platí, že možnosti s iPhonem 18 Pro jsou zcela totožné. Nutno ale říci, že větší displej nabídne lepší povědomí o scéně a poskytne také více prostoru pro detailnější editaci.

Apple dal aplikaci Fotoaparát ruční vstup k určování fotografických hodnot a nově umí ukázat i histogram. Ani v jednom případě ale nejde o nic, co by iPhony už neuměly, jen jste k tomu potřebovali aplikaci třetí strany. Body ostrosti, neboli Focus Peking, expoziční čas, vyvážení bílé – nic z toho běžný uživatel nebude řešit, což platí i o histogramu.

Je ale fajn, že když už držíte Pro iPhone, máte s ním i Pro funkce přímo v nativní aplikaci. To hlavní je ale samozřejmě variabilní clona, kterou ani aplikace třetích stran nenabízely. Je tomu jednoduše proto, že dosud to žádný iPhone hardwarově neuměl.

Rozsah přiblížení napříč objektivy

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Je to gamechanger?

Smysl je poměrně jednoduchý, odvážím si ale tvrdit, že pro běžného uživatele je důležité, aby měl pěkné výsledné snímky a nebude řešit, na kterou clonu se který jeho snímek pořídil. Po ty tři dosavadní dny testování jsem na iPhonu 18 Pro Max u hlavního fotoaparátu (který jako jediný variabilní clonu poskytuje) vypozoroval, že automatika chce nejčastěji fotit na clonu f/1,8. To jednoduše znamená, že výsledek bude vlastně stejný jako u generace iPhonů 17 Pro, u které hlavní objektiv clonu stejnou.

Rozsah clony

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Když přijdou horší světelné podmínky, automatika nastaví nejnižší číslo čili clonu nejvíce otevře, aby senzor zachytit co nejvíce světla, takže jde o hodnotu f/1,48. Ta také v ideální světelných podmínkách způsobuje příjemné rozostření pozadí, takže fotografovaný objet efektně oddělí od zbytku scény. Výhodu to může mít v případě, že vám nevyhovují výsledky portrétního režimu. Na srovnání níže je vlevo clona f/1,48, vpravo f/4.

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Úzká clona, tedy ta s číslem f/4 pak má za výsledek rovnoměrnější ostrost v celé scéně, protože na snímač propustí méně světla. Pokud se ptáte, co je lepší, tak odpověď nedostanete. Záleží na situaci, světle a scéně. V neposlední řadě i vaší kreativitě. Hodí se dodat, že variabilní clona u iPhonů 18 Pro má čtyři hodnoty, kdy f/1,48 a f/4 doplňují ještě f/1,8 a f/2,8.

Za mě osobně to tedy úplně gamechanger není, pokud chcete jen cvakat a neřešit nic víc. Pokud ale budete kombinovat clony zejména s časem a ideální scénou, můžete docílit skutečně úžasných výsledků.

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A co ostatní objektivy?

Na ty vlastně Apple nesahal a nedá se říct, že by to nějak vadilo. Teleobjektiv je pro mé využití pořád to, čeho se prostě nechci vzdát, protože má ideální ohnisko a skvělé výsledky. Ultraširokoúhlý objektiv je v mém případě pořád spíš do počtu, ale i jemu nějaké scény vyloženě sluší, a i přes jeho limity dokáže vykouzlit zajímavé výsledky.

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Jednoduše jde nicméně říct, že iPhone 18 Pro (Max) je aktuálně jeden z nejlepších fotomobilů na trhu. A je jedno, jaké máte na fotografii nároky. Pokud chcete jen cvakat, budete mít skvělé výsledky, aniž byste museli cokoli řešit. Pokud máte vyšší ambice, poskytne vám vše důležité, snad s výjimkou funkce Zebra Stripes ukazující přepaly. A jen pro pořádek, fotografie v článku obsažené jsou bez jakékoli postprodukce a jsou focené nativní aplikací Fotoaparát.

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Zdroj
Diskuze
iPhone 18 Pro Max

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