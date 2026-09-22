Vzal jsem iPhone 18 Pro Max na první foto test. Podívejte se, co umí variabilní clona a jestli jí potřebujete

Je to revoluce? Určitě ne, běžný uživatel si pravděpodobně nebude hrát s možnostmi ručního clonění, stejně tak nebude řešit čas závěrky ani sledovat, co kde má ostré. Na druhou stranu každý, kdo chce od mobilní fotografie maximum, může být s možnostmi iPhonu 18 Pro Max skutečně spokojený.
Bavím se sice o iPhonu 18 Pro Max, a to proto, že v ruce držím právě jeho, ale samozřejmě platí, že možnosti s iPhonem 18 Pro jsou zcela totožné. Nutno ale říci, že větší displej nabídne lepší povědomí o scéně a poskytne také více prostoru pro detailnější editaci.
Apple dal aplikaci Fotoaparát ruční vstup k určování fotografických hodnot a nově umí ukázat i histogram. Ani v jednom případě ale nejde o nic, co by iPhony už neuměly, jen jste k tomu potřebovali aplikaci třetí strany. Body ostrosti, neboli Focus Peking, expoziční čas, vyvážení bílé – nic z toho běžný uživatel nebude řešit, což platí i o histogramu.
Je ale fajn, že když už držíte Pro iPhone, máte s ním i Pro funkce přímo v nativní aplikaci. To hlavní je ale samozřejmě variabilní clona, kterou ani aplikace třetích stran nenabízely. Je tomu jednoduše proto, že dosud to žádný iPhone hardwarově neuměl.
Rozsah přiblížení napříč objektivy
Je to gamechanger?
Smysl je poměrně jednoduchý, odvážím si ale tvrdit, že pro běžného uživatele je důležité, aby měl pěkné výsledné snímky a nebude řešit, na kterou clonu se který jeho snímek pořídil. Po ty tři dosavadní dny testování jsem na iPhonu 18 Pro Max u hlavního fotoaparátu (který jako jediný variabilní clonu poskytuje) vypozoroval, že automatika chce nejčastěji fotit na clonu f/1,8. To jednoduše znamená, že výsledek bude vlastně stejný jako u generace iPhonů 17 Pro, u které hlavní objektiv clonu stejnou.
Rozsah clony
Když přijdou horší světelné podmínky, automatika nastaví nejnižší číslo čili clonu nejvíce otevře, aby senzor zachytit co nejvíce světla, takže jde o hodnotu f/1,48. Ta také v ideální světelných podmínkách způsobuje příjemné rozostření pozadí, takže fotografovaný objet efektně oddělí od zbytku scény. Výhodu to může mít v případě, že vám nevyhovují výsledky portrétního režimu. Na srovnání níže je vlevo clona f/1,48, vpravo f/4.
Úzká clona, tedy ta s číslem f/4 pak má za výsledek rovnoměrnější ostrost v celé scéně, protože na snímač propustí méně světla. Pokud se ptáte, co je lepší, tak odpověď nedostanete. Záleží na situaci, světle a scéně. V neposlední řadě i vaší kreativitě. Hodí se dodat, že variabilní clona u iPhonů 18 Pro má čtyři hodnoty, kdy f/1,48 a f/4 doplňují ještě f/1,8 a f/2,8.
Za mě osobně to tedy úplně gamechanger není, pokud chcete jen cvakat a neřešit nic víc. Pokud ale budete kombinovat clony zejména s časem a ideální scénou, můžete docílit skutečně úžasných výsledků.
A co ostatní objektivy?
Na ty vlastně Apple nesahal a nedá se říct, že by to nějak vadilo. Teleobjektiv je pro mé využití pořád to, čeho se prostě nechci vzdát, protože má ideální ohnisko a skvělé výsledky. Ultraširokoúhlý objektiv je v mém případě pořád spíš do počtu, ale i jemu nějaké scény vyloženě sluší, a i přes jeho limity dokáže vykouzlit zajímavé výsledky.
Fotogalerie
Jednoduše jde nicméně říct, že iPhone 18 Pro (Max) je aktuálně jeden z nejlepších fotomobilů na trhu. A je jedno, jaké máte na fotografii nároky. Pokud chcete jen cvakat, budete mít skvělé výsledky, aniž byste museli cokoli řešit. Pokud máte vyšší ambice, poskytne vám vše důležité, snad s výjimkou funkce Zebra Stripes ukazující přepaly. A jen pro pořádek, fotografie v článku obsažené jsou bez jakékoli postprodukce a jsou focené nativní aplikací Fotoaparát.