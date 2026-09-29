Apple čelí obří žalobě kvůli Apple Pay. Banky po něm chtějí zpět poplatky za transakce

Apple čeká ve Spojených státech další poměrně nepříjemný právní spor. Antimonopolní žaloba týkající se poplatků za Apple Pay totiž překonala důležitou překážku poté, co americký federální soud schválil její vedení jako hromadné žaloby. Do sporu se tak mohou společně zapojit americké banky, které vydávaly platební karty podporující Apple Pay a zároveň Apple platily poplatky za transakce provedené jejich prostřednictvím.
Samotná žaloba pochází už z roku 2022 a opírá se o to, že Apple v minulosti omezoval přístup konkurence k NFC čipu iPhone, čímž měl prakticky zabránit vzniku konkurenčních bezkontaktních peněženek. Kvůli tomu si podle žalobců mohl účtovat poplatky, které by v případě skutečné konkurence nebyly možné. A nejedná se o žádné malé částky. Podle žaloby si totiž Apple u kreditních karet účtuje 0,15 % z každé transakce provedené přes Apple Pay, zatímco u debetních karet jde o půl centu za transakci. Při nákupu za 1000 dolarů kreditní kartou tak například vydavatel karty zaplatí Apple 1,50 dolaru. Žalobci na základě toho tvrdí, že tímto způsobem může Apple získávat až miliardu dolarů ročně.
Apple mezitím pravidla změnil
Žaloba mimo jiné srovnává situaci s OS Android, kde může fungovat více bezkontaktních peněženek a Google podle žalobců obdobný poplatek vydavatelům karet za bezkontaktní platby neúčtuje. Právníci zastupující žalující stranu proto nyní požadují nejen vrácení zaplacených poplatků, ale také soudní zásah proti napadeným praktikám Apple. Situace je nicméně dnes už trochu jiná než v době podání žaloby. Apple totiž svá pravidla postupně změnil a od iOS 18.1 umožňuje vývojářům využívat NFC iPhone pro bezkontaktní transakce v jejich vlastních aplikacích. Přístup je dostupný mimo jiné ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii, Japonsku, Velké Británii nebo Evropském hospodářském prostoru.
Aktuální rozhodnutí soudu každopádně neznamená, že Apple porušil antimonopolní zákony nebo že bude muset bankám peníze skutečně vracet. Soud zatím pouze umožnil, aby oprávněné americké banky, družstevní záložny a další vydavatelé karet své nároky proti Apple uplatňovali společně. Pro Apple se tím ale z původního sporu stává potenciálně podstatně větší problém, ve kterém může jít o velmi vysoké částky.
Tohle je vcelku nelogické.
Banky na službu Apple přeci vůbec nemusely kývnout. Pak by ji buď Apple zlevnil, nebo by šla do zapomnění. Můžou si za to samy.