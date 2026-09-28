Apple musí zaplatit odškodné 5,7 miliardy dolarů za porušení patentů

Společnost Apple obdržela od federálního soudu v San Diegu nařízeno zaplatit odškodné 5,7 miliardy dolarů společnosti Taction Technology. Konkrétně za porušení dvojice patentů. Patenty se týkají technologie pro vytváření vibrací a haptické odezvy, které Apple používá v iPhone a Apple Watch. Apple se samozřejmě hodlá odvolat a s verdiktem nesouhlasí.
Společnost Taction Technology zažalovala Apple v roce 2021 u federálního soudu v Kalifornii a tvrdila, že Apple neoprávněně využívá její technologii na svých zařízeních. Apple nejprve dosáhl v roce 2023 zamítnutí žaloby v celém rozsahu, ovšem odvolací soud později případ znovu otevřel a nechal prošetřit. Je nutné podotknout, že společnost Taction Technology není takzvaný patentový trol, ale skutečná společnost, která vyvíjí technologie. Apple ovšem tvrdí, že technologie, jakým funguje haptická odezva v rámci jeho zařízení je zcela jiná než to, jak technologii má patentovanou společnost Taction Technology. To mimochodem při soudu potvrdily paradoxně i testy uskutečněné samotnou společnosti Taction. Přesto však z nějakého ne příliš známého důvodu rozhodla porota tak, že má společnost Apple zaplatit Taction Technology astronomické odškodné, které je navíc jen poloviční než kdyby Apple podle poroty porušil patenty úmyslně.