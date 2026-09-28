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Apple musí zaplatit odškodné 5,7 miliardy dolarů za porušení patentů

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R. ZavřelRoman Zavřel
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Společnost Apple obdržela od federálního soudu v San Diegu nařízeno zaplatit odškodné 5,7 miliardy dolarů společnosti Taction Technology. Konkrétně za porušení dvojice patentů. Patenty se týkají technologie pro vytváření vibrací a haptické odezvy, které Apple používá v iPhone a Apple Watch. Apple se samozřejmě hodlá odvolat a s verdiktem nesouhlasí.

Společnost Taction Technology zažalovala Apple v roce 2021 u federálního soudu v Kalifornii a tvrdila, že Apple neoprávněně využívá její technologii na svých zařízeních. Apple nejprve dosáhl v roce 2023 zamítnutí žaloby v celém rozsahu, ovšem odvolací soud později případ znovu otevřel a nechal prošetřit. Je nutné podotknout, že společnost Taction Technology není takzvaný patentový trol, ale skutečná společnost, která vyvíjí technologie. Apple ovšem tvrdí, že technologie, jakým funguje haptická odezva v rámci jeho zařízení je zcela jiná než to, jak technologii má patentovanou společnost Taction Technology. To mimochodem při soudu potvrdily paradoxně i testy uskutečněné samotnou společnosti Taction. Přesto však z nějakého ne příliš známého důvodu rozhodla porota tak, že má společnost Apple zaplatit Taction Technology astronomické odškodné, které je navíc jen poloviční než kdyby Apple podle poroty porušil patenty úmyslně.

Zdroj
Diskuze
Apple

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