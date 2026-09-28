Vzpomínáme na Nokia 3510i: Telefon, který měl barevný displej a záplavu her mezi běžné lidi

Na přelomu let 2002 a 2003 znamenal barevný displej v kapse luxus vyhrazený pro manažery. Pak ale finský gigant představil Nokii 3510i a pravidla hry se ze dne na den změnila. Tento legendární buclatý telefon dorazil barevným displejem, polyfonním vyzváněním a především mobilním hraním, čímž si okamžitě podmanil školní chodby i srdce tehdejší generace.
Barevný displej pro každého a svítící boky
Nokia 3510i vycházela z dřívějšího černobílého modelu 3510, ale s písmenkem „i“ v názvu přinesla revoluci. Pasivní CSTN displej nabízel skromné rozlišení 96 × 65 bodů a dokázal zobrazit pouhých 4 096 barev. Na přímém slunci sice nebyl k přečtení téměř nic a překreslování obrazu mělo znatelnou prodlevu, ale v té době to nikoho netrápilo, protože na displeji v této mobilní třídě byla barva.
Kouzlo telefonu podtrhoval i jeho nepřehlédnutelný design s vyměnitelnými kryty Xpress-on. Typickým poznávacím znakem byly průsvitné gumové boky, které při příchozím hovoru nebo budíku zběsile oranžově blikaly. Telefon byl prakticky nerozbitný, výborně padl do ruky a jeho čtyřhlasé polyfonní melodie zněly ze zadního reproduktoru nesrovnatelně plněji než staré pípání Nokie 3310.
Java a herní šílenství na displeji
To nejdůležitější se však odehrávalo v nabídce Hry. Nokia 3510i disponovala podporou technologie Java (MIDP 1.0), což v dané cenové relaci představovalo naprosté zjevení. Uživatelé už nebyli odkázáni na jediný vestavěný titul.
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Přímo v telefonu čekaly klasiky jako skákačka Sky Diver, logický Triple Pop nebo vrhcáby, ale skutečná mánie začala stahováním dalších her. Přes pomalý WAP a technologii GPRS se do skromné paměti o velikosti několika set kilobajtů začaly nahrávat nejrůznější hity. Hráči hltali plošinovky v čele s legendárním Princem z Persie, závodní hry, fotbálky i arkády, které do té doby znali jen z herních konzolí do kapsy.
Tlačítková klávesnice s měkkým stiskem sice dostávala při divokých herních seancích pořádně zabrat, ale telefon vydržel všechno. Nokia 3510i se stala symbolem bezstarostné éry, kdy jsme poprvé v historii vyměnili monochromatického hada za pestrobarevné virtuální světy. Věřte nebo ne, ale tento telefon dostala má prababička, která ho „podědila“ někdy v roce 2007. Smutné bylo, že měla lepší telefon než já, což mě jako nadšeného mobilní hráče dost „štvalo“. Já v té době měl Alcatel OT 735, který, co se týče her, byl hodně hloupý. Ale měl joystick, což jednu dobu byla skvělá machrovinka.
Teze v článku neodpovídají zkutecnosti. První mobilní telefon s nářečním displejem byl Ercsson T68. Psal se rok 2001!!!!
Tak jsem asi zil jinde, ldyz byl prvni zelefon s barev.lcd az N3510i 🤣
Úplně první telefon s barevným displejem byl Siemens S10, měl jen 4 barvy, představen byl v roce 1997.
To o čem mluvíte byla Kyocera VP-210 představená v Japonsku v roce 1999, ta už měla 65.000 barev.
Nedá se hovořit ani o první barevné Nokii, to byl komunikátor Nokia 9210 představená v roce 2000. Nokia 3510i byla představena teprve až v roce 2002a předběhla ji i Nokia 7650. Trochu se divím, že dnešní generace neumí použít ani informace z internetu. Jsem ročník 1977 a myslím, že toho vím tedy víc i bez internetu.