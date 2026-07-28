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Bezpečnostní problém iPhonů XS a 11 nelze opravit. Kvůli jeho zveřejnění se teď vede soudní bitva

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Majitelů iPhonů XS nebo iPhonů 11 se týká nepříjemná zpráva. Bezpečnostní výzkumníci totiž nedávno odhalili zranitelnost čipů A12 a A13, kterou nelze odstranit běžnou aktualizací iOS. Nejde však jen o samotnou chybu. Celá kauza nyní přerostla v soudní spor mezi dvěma bezpečnostními firmami, které se přou o to, komu objev zranitelnosti vlastně patří.

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Problém se nachází přímo v takzvané Boot ROM, tedy části čipu, která je napevno zapsaná už při výrobě procesoru. Právě proto ji Apple nedokáže opravit prostřednictvím softwarové aktualizace. Zranitelnost se týká zařízení s čipy A12 a A13, mezi které patří například iPhone XS, XS Max, XR nebo celá řada iPhone 11.

iPhone XS vs iPhone XR FB iPhone XS vs iPhone XR FB
iPhone XR vs iPhone XS 2 iPhone XR vs iPhone XS 2
iPhone XR vs iPhone XS 3 iPhone XR vs iPhone XS 3
iPhone XR vs iPhone XS 4 iPhone XR vs iPhone XS 4
iPhone XR vs iPhone XS 6 iPhone XR vs iPhone XS 6
iPhone XR vs iPhone XS 7 iPhone XR vs iPhone XS 7
iPhone XR vs iPhone XS 8 iPhone XR vs iPhone XS 8
iPhone XR vs iPhone XS 9 iPhone XR vs iPhone XS 9
iPhone XR vs iPhone XS 10 iPhone XR vs iPhone XS 10
iPhone XR vs iPhone XS 11 iPhone XR vs iPhone XS 11
iPhone XR vs iPhone XS 1 iPhone XR vs iPhone XS 1
iPhone XS vs iPhone XR back iPhone XS vs iPhone XR back
iPhone XS FB iPhone-XS-FB
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Celá aféra začala ve chvíli, kdy bezpečnostní společnost Paradigm Shift zveřejnila technické informace o zranitelnosti. Krátce nato však článek stáhla. Důvodem byla žaloba od společnosti Magnet Forensics, která tvrdí, že zveřejněná data vycházela z obchodního tajemství, na kterém pracoval její bývalý zaměstnanec ještě před přechodem do Paradigm Shift. Případ nyní řeší federální soud v americké Georgii.

Dobrou zprávou pro běžné uživatele je, že nejde o chybu, kterou by bylo možné zneužít na dálku pouhým přijetím zprávy nebo návštěvou webové stránky. Využití této zranitelnosti je výrazně složitější a vyžaduje fyzický přístup k zařízení i specializované vybavení. Přesto jde o cenný nástroj například pro firmy zabývající se digitální forenzní analýzou nebo bezpečnostní výzkumníky.

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Apple se k celé záležitosti zatím veřejně nevyjádřil. Přesto není důvod k panice. Přestože zranitelnost skutečně nelze opravit klasickou aktualizací iOS, její praktické zneužití je velmi omezené. Celá kauza je tak momentálně zajímavější především kvůli právní bitvě o údajné obchodní tajemství než kvůli bezprostřednímu ohrožení milionů uživatelů iPhonů.

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