Bezpečnostní problém iPhonů XS a 11 nelze opravit. Kvůli jeho zveřejnění se teď vede soudní bitva

Majitelů iPhonů XS nebo iPhonů 11 se týká nepříjemná zpráva. Bezpečnostní výzkumníci totiž nedávno odhalili zranitelnost čipů A12 a A13, kterou nelze odstranit běžnou aktualizací iOS. Nejde však jen o samotnou chybu. Celá kauza nyní přerostla v soudní spor mezi dvěma bezpečnostními firmami, které se přou o to, komu objev zranitelnosti vlastně patří.
Problém se nachází přímo v takzvané Boot ROM, tedy části čipu, která je napevno zapsaná už při výrobě procesoru. Právě proto ji Apple nedokáže opravit prostřednictvím softwarové aktualizace. Zranitelnost se týká zařízení s čipy A12 a A13, mezi které patří například iPhone XS, XS Max, XR nebo celá řada iPhone 11.
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Celá aféra začala ve chvíli, kdy bezpečnostní společnost Paradigm Shift zveřejnila technické informace o zranitelnosti. Krátce nato však článek stáhla. Důvodem byla žaloba od společnosti Magnet Forensics, která tvrdí, že zveřejněná data vycházela z obchodního tajemství, na kterém pracoval její bývalý zaměstnanec ještě před přechodem do Paradigm Shift. Případ nyní řeší federální soud v americké Georgii.
Dobrou zprávou pro běžné uživatele je, že nejde o chybu, kterou by bylo možné zneužít na dálku pouhým přijetím zprávy nebo návštěvou webové stránky. Využití této zranitelnosti je výrazně složitější a vyžaduje fyzický přístup k zařízení i specializované vybavení. Přesto jde o cenný nástroj například pro firmy zabývající se digitální forenzní analýzou nebo bezpečnostní výzkumníky.
Apple se k celé záležitosti zatím veřejně nevyjádřil. Přesto není důvod k panice. Přestože zranitelnost skutečně nelze opravit klasickou aktualizací iOS, její praktické zneužití je velmi omezené. Celá kauza je tak momentálně zajímavější především kvůli právní bitvě o údajné obchodní tajemství než kvůli bezprostřednímu ohrožení milionů uživatelů iPhonů.