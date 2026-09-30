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Apple má problém s výrobou iPhone Duo! Na start prodejů údajně nebude dost kusů

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Na iPhone Duo si budou muset první zájemci možná pořádně pospíšit. Přestože Apple svůj první skládací iPhone už oficiálně představil a jeho prodej má odstartovat 23. října, podle nejnovější zprávy z dodavatelského řetězce se společnost potýká s problémy při navyšování výroby. Výsledkem může být velmi omezená dostupnost iPhone Duo během prvních týdnů prodeje.

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Podle informací DigiTimes je výroba iPhone Duo složitější, než Apple původně očekával. Problémy mají souviset především s komplikovanou konstrukcí skládacího zařízení a nízkou výtěžností některých jeho součástí. Dodavatelé proto údajně zatím nedokážou vyrábět potřebné množství kusů tak rychle, jak by Apple potřeboval.

iPhone duo open screen iPhone duo open screen
iphone duo closed iphone duo closed
Netflix on iPhone duo iphone duo opening
Netflix on iPhone duo Netflix on iPhone duo
Gaming on iPHone duo Gaming on iPHone duo
using iPhone duo dual screen using iPhone duo dual screen
iPhone Duo back iPhone Duo fold
iPhone DUo dual display use iPhone DUO
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Na začátku může být iPhone Duo nedostatkovým zbožím

DigiTimes očekává, že Apple bude mít pro období do konce letošního roku k dispozici pouze omezené množství iPhone Duo, což může způsobit delší čekací lhůty. Situace by se měla postupně zlepšovat s tím, jak dodavatelé výrobu vyladí a zvýší její výtěžnost. Pro Apple přitom nejde o úplně nový problém. Komplikace kolem výroby jeho prvního skládacího iPhone se objevovaly už před samotným představením. V létě se například mluvilo o problémech s konstrukcí pantu a testováním odolnosti displeje, zatímco Foxconn prováděl poslední úpravy před rozběhnutím masové výroby.

iPhone Duo je ostatně pro Apple výrobně podstatně komplikovanější produkt než klasický iPhone. Nabízí skládací konstrukci se dvěma displeji, titanový rám a baterii rozdělenou mezi obě poloviny zařízení. Apple jej nabízí od 1 999 dolarů, předobjednávky odstartují 16. října a samotný prodej 23. října.

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Pokud se tedy informace z dodavatelského řetězce potvrdí, největším problémem iPhone Duo během prvních týdnů nemusí být jeho vysoká cena, ale jednoduše to, zda jej vůbec půjde sehnat. U úplně nové produktové kategorie Apple by ostatně nebylo příliš překvapivé, kdyby první várky zmizely velmi rychle. Já nicméně doufám, že se mi dostane do rukou i přes bídnou dostupnost co nejdříve. Jsem na něj totiž opravdu zvědavý.

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Zdroj
Diskuze
iPhone Duo

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