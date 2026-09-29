iPhone 18 Pro vs. iPhone 17 Pro: Za co si při přechodu skutečně připlácíte

Základní cena nového iPhonu 18 Pro startuje na 34 990 Kč, loňský model iPhone 17 Pro vyjde na 29 990 Kč. Za příplatek pěti tisíc korun získáte primárně pokročilejší fotoaparát s variabilní clonou, výkonnější čip A20 Pro a o tři hodiny delší výdrž baterie při přehrávání videa. Obě zařízení přitom sdílejí totožný 6,3palcový OLED displej Super Retina XDR s maximálním jasem 3000 nitů na slunci a hliníkové unibody tělo s Akčním tlačítkem i vyhrazeným Ovladačem fotoaparátu.
Zásadní mezigenerační skok ve fotoaparátu
Největší technologický rozdíl se odehrál v optice hlavního 48Mpx Fusion snímače. iPhone 18 Pro přináší hardwarovou variabilní clonu s hodnotami f/1,48, f/1,8, f/2,8 a f/4,0, která loňskému modelu zcela chybí. Součástí nového softwarového vybavení je plnohodnotné ovládání, jež umožňuje manuální nastavení clony, rychlosti závěrky, vyvážení bílé a zobrazení histogramu. Novinka se dále pyšní chytrým sledováním zaostření a referenčním snímkem Apple.
Výrazného vylepšení se dočkalo také natáčení. Ve filmařském režimu zvládne iPhone 18 Pro zaznamenat 4K video v Dolby Vision při 60 snímcích za sekundu a nabízí speciální efekty pro hloubku ostrosti, naopak iPhone 17 Pro je v tomto formátu omezen na 30 snímků za sekundu. Novější verze telefonu navíc disponuje vylepšeným záznamem videa ve slabém světle. Oba telefony shodně nabízejí 18Mpx přední kameru s funkcí Center Stage a optický zoom s přiblížením 0,5x, 1x, 2x, 4x a 8x.
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Výkonnostní nárůst a prodloužená výdrž baterie
Srdcem iPhonu 18 Pro je čip A20 Pro se šestijádrovým procesorem, sedmijádrovým grafickým čipem a dvojitým 16jádrovým Neural Enginem. Pro srovnání, iPhone 17 Pro využívá čip A19 Pro se šestijádrovou grafikou a pouze jedním 16jádrovým Neural Enginem. Tento hardwarový posun se projevuje i na spotřebě energie. Nový model zvládne na jedno nabití až 34 hodin přehrávání videa, čímž překonává 31 hodin u předchůdce. Uživatelé vyžadující velký úložný prostor ocení u iPhonu 18 Pro možnost konfigurace s kapacitou 2 TB. Nabídka loňského modelu končí na 1 TB.
Obě zařízení podporují 25W bezdrátové nabíjení MagSafe s použitím 30W adaptéru a rychlé datové přenosy přes USB-C s podporou USB 3. Kdo se na specifikace obou strojů podívá podrobněji, vidí, že skok mezi generacemi příliš velký není. Novoty tu jistě jsou. Ne každý je ale ocení a troufám si říct, že drtivé většině uživatelů přechod ze 17 Pro na nejnovější model smysl nedává. Zlatým hřebem večera letošní keynote byl pochopitelně iPhone Duo.