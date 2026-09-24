Mám za sebou první hodiny s AirPods 5 v uších a tohle jsou zatím mé prvotní postřehy a dojmy

AirPods se stala doslova synonymem pro bezdrátová sluchátka a to i přesto, že se jejich první generaci, kterou Apple představil světu po boku iPhone 7 v roce 2016, mnoho lidí smálo. O to větší pozornost se proto upírá ke každému nově příchozímu modelu, kterým chce Apple pomyslnou hranici svých sluchátek posunout opět o kus výš, přičemž jiné to samozřejmě není ani u nedávno představených AirPods 5. Ty mi samozřejmě již dorazily na testy a protože jsem s nimi už chvíli v uších strávil, myslím, že není od věci se s vámi podělit o mé první dojmy z nich.
Do rukou se mi dostala konkrétně dražší verze s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem, mírně lepší výdrží a tělem s tlakovým snímačem s ovládáním hlasitosti přejetím prstem. Samozřejmostí je tu pak ANC, které má být papírově 1,5x lepší než u předešlé generace, kvalitní mikrofony a řada dalších věcí, na které jsme u AirPods zvyklí. Nicméně i přesto Apple prodává tato sluchátka za příjemných 3990 Kč, přičemž „nižší“ verzi s o hodinu horší výdrží baterie a absencí ovládání hlasitosti na nožce vám prodá dokonce jen za 3490 Kč. Právě cena mi přitom přijde opravdu skvělá s ohledem na to, že první generace těchto sluchátek stála před lety 4990 Kč/159 USD.
Vraťme se ale přímo k AirPods 5, které jsem srovnával jak s AirPods 4, tak s AirPods Pro 3. A musím říci, že si špatně rozhodně nevedou. Apple u nich láká například na lepší zvuk oproti předešlé generaci a já mohu po pár desítkách minut poslechu skutečně říci, že mezigeneračně AirPods 5 skutečně lepší jsou. Nejvíce se podle mě zlepšila basová složka, která je přirozenější a hutnější, ale i výšky, středy a hloubky zní celkově tak nějak líp. Upřímně řečeno nedokážu úplně slovy popsat, co přesně je se zvukem jinak, ale přijde mi celkově živější, přirozenější a vlastně tak nějak příjemnější, tedy samozřejmě v porovnání s AirPods 4. Nebavíme se sice o nějakém zásadním rozdílu, ale při přímém srovnání dvou generací slyšitelný je. Oproti AirPods Pro 3 mu stále chybí jakási plastičnost a „rozměr“, což je však tak nějak jasné i vzhledem k tomu, že se bavíme o srovnání špuntových a peckových sluchátek.
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Co se pak týče ANC, i zde Apple dostál svého slibu a posunul jej na vyšší úroveň, avšak jedním dechem musím dodat, že se stále nejedná o úroveň, která by vás dokonala od vašeho okolí dokonale odizolovat. Tedy takto – ano, vnější zvuky jsou slyšet méně než jsem byl zvyklý u AirPods 4, nicméně opět zde narážíme na omezení konstrukce sluchátek, která logicky není schopná utěsnit zvukovod tak dobře, jak tomu je u špuntů. Upřímně zde tedy nečekejte zázraky či snad úroveň AirPods Pro 3 či Max 2, protože tohoto levelu AirPods 5 rozhodně nedosahují. Když ale půjdete po ulici, okolní ruch v čele s auty, lidmi a tak podobně vás bude rušit méně než tomu je u AirPods 4. Nicméně pronikavé zvuky typu plačící dítě, troubící auto a tak podobně vás do reality vtáhnou opravdu rychle.
Poslední „větší“ novinkou AirPods 5 je ovládání hlasitosti skrze dotykovou plošku na nožce. Hovořit v tomto případě o novince se však vlastně tak úplně nedá, protože se jedná „jen“ o funkci převzatou z AirPods Pro. Je ale super, že u AirPods 5 funguje tato vychytávka stejně spolehlivě jako právě na dražším Pro modelu, takže pokud vás tento styl ovládání láká, zde budete opravdu spokojení. Minimálně mě se tedy ani jednou nestalo, že by sluchátko zareagovalo jinak než jsem chtěl. Myslím si ale, že pokud používáte třeba Apple Watch, tato vychytávka vás může nechat naprosto chladnými, protože úroveň hlasitosti snadno, rychle a troufnu si říci, že i přesněji nastavíte přes digitální korunku vašich hodinek.
Jak tedy AirPods 5 po chvilce s nimi v uších zhodnotit? Vlastně jako docela příjemný krok kupředu. V žádném případě se zde nedá hovořit o revoluci, ale na druhou stranu vylepšení, která zde Apple nasadil, rozhodně nejsou k zahození. Pro majitele dosluhujících starších modelů jde tedy o příjemnou záležitost, která rozhodně nezklame.