AirPods 5 vs. AirPods 4: Podrobné srovnání. Vyplatí se upgrade na právě představenou novinku?

Apple na své zářijové Keynote oficiálně představil pátou generaci základních AirPods, které zítra vstupují na pulty obchodů. Otázka tak zní jasně. Pokud máte v uších předchozí AirPods 4, vyplatí se vám do novinky investovat?
Dvě verze a drobný cenový rozdíl
Apple i u páté generace zachovává strategii dvou modelů. Základní verze bez aktivního potlačování hluku (ANC) startuje na částce 3 490 Kč/149 Eur/129 USD. Pokud si ale připlatíte 500 Kč/20 Eur/20 USD, získáte za 3 990 Kč/169 Eur/149 USD vyšší model, který nabízí bezdrátové nabíjecí pouzdro, ovládání na nožce po vzoru AirPods Pro 3 a především o hodinu delší výdrž baterie. Právě do této vybavenější varianty dává z hlediska poměru ceny a výkonu největší smysl investovat.
Co je skutečně nového?
Ačkoliv design pecek zůstal na první pohled stejný, Apple na hardwaru zapracoval a vyřešil několik klíčových neduhů předchozí generace:
- Ovládání hlasitosti na stopce: AirPods 5 jsou první otevřená sluchátka od Applu, u kterých můžete upravovat hlasitost pouhým přejetím prstu po nožičce (funkce dříve vyhrazená jen pro modely Pro).
- Silnější ANC a čistší zvuk: Zcela nová víceportová akustická architektura slibuje bohatší a detailnější zvuk. Potlačení hluku navíc podle Applu odfiltruje až o 50 % více okolních ruchů než předchozí čtvrtá generace.
- Vyšší odolnost: Sluchátka nově splňují certifikaci IP57, takže se nezaleknou prachu ani silnějšího deště (AirPods 4 měly pouze IP54).
- Výdrž baterie 5 hodin u vyšší verze
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Má smysl přecházet z AirPods 4?
Pokud vlastníte AirPods 4, baterie vám stále drží a jste se sluchátky spokojeni, upgrade se vám aktuálně zřejmě nevyplatí. Zvukový posun sice mírně pravděpodobně pocítíte a ovládání hlasitosti na stopce je extrémně návykové, ale nejde o takovou revoluci, abyste po krátké době vyhazovali plně funkční hardware.
Pokud vám ale na čtyřkách vadilo sahat pro telefon kvůli každé změně hlasitosti, drobný příplatek za novou generaci se rozhodně obhájí. Pro majitele starších AirPods 2 nebo 3 je pak pátá generace naprostou nutností. Mě osobně nechají AirPods 5 klidného, neboť jakou milovník špuntových variant už dlouho přemýšlím, že sáhnu po AirPods Pro 3.