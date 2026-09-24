Apple chystá největší změnu designu iPhone za roky. Příští iPhone Pro má být téměř bez rámečků

Zatímco letos Apple vzhled svých vlajkových iPhone 18 Pro (Max) prakticky nezměnil, tedy až na nové barevné varianty nahrazující většinu těch loňských či zmenšený Dynamic Island, příští rok by měl být v tomto směru diametrálně odlišný. Připadá na něj totiž 20. výročí představení prvního iPhone, což bude chtít kalifornský gigant podle všeho oslavit minimálně stejně velkolepě, jako tomu bylo v roce 2017 s příchodem iPhone X. A díky řadě úniků informací z dřívějška víme o chystaných modelech pro příští rok například to, že mají dorazit s prakticky neviditelnými rámečky. To navíc nyní potvrdily zdroje z dodavatelského řetězce opět.
Nová zpráva z dodavatelského řetězce, kterou citoval jako první asijský portál ETNews nyní tvrdí, že hlavní plánovaná změna zůstává i přesto, že jsme v předešlých týdnech slyšeli o změnách plánu ohledně příštího roku, na stole. Zdroje tedy potvrzují konkrétně to, že se má displej zakřivit přes všechny čtyři hrany telefonu a vytvořit téměř bezrámečkový vzhled. Nejde přitom o klasicky zahnutý displej, jaký jsme v minulosti vídali například u některých Android telefonů pouze na bocích. Apple má pracovat s takzvaným čtyřstranně zakřiveným panelem, který se ohne kolem horní, spodní i obou bočních hran. Výsledkem by měl být dojem obrazovky zabírající prakticky celou přední část telefonu.
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Dvě plánované technologie Apple nakonec odložil
Zdroje nicméně jedním dechem potvrzují, že skutečně ne všechny původně plánované novinky se však mají do finálního telefonu dostat. Apple měl odložit například nasazení technologií COE (Color Filter on Encapsulation) a LTPO+, kdy první z nich mohla pomoci vytvořit tenčí zobrazovací panel, zatímco druhá měla přispět k vyšší energetické efektivitě displeje. Důvodem mají být mimo jiné rostoucí ceny pamětí, kvůli kterým je pro Apple obtížnější absorbovat další náklady spojené s dražším displejem. Firma navíc údajně hledá řešení, která by proti současným COE a LTPO+ přinesla výraznější výhody. Je nicméně otázkou, zda jej stihne najít natolik rychle, aby bylo použitelné už příští rok. Pokud se tak nestane, zřejmě se absence těchto věcí projeví jak na tloušťce zařízení, tak i na jeho výdrži.
Troufám si nicméně říci, že pro zákazníky je ve výsledku určitě podstatnější téměř bezrámečkový design, který má být stále v plánu. Pravdou totiž je, že poslední roky nějakou zásadní designovou revoluci nepřinesly a tudíž jsou v tomto směru očekávání nepřekvapivě opravdu velká. Ostatně, vždyť samotný Apple nastavil před lety skrze iPhone X laťku opravdu vysoko, tedy ve smyslu oslav výročí. Pokud se tedy současné informace potvrdí, 20. výročí iPhone Apple neoslaví jen drobným vylepšením současné konstrukce. Příští generace Pro modelů by mohla na první pohled vypadat výrazně jinak než dnešní iPhone.