Apple představí brzy zbrusu nový operační systém

Apple dle spekulací vyvíjí nový operační systém, který funkčně a vizuálně kombinuje prvky iOS, tvOS a watchOS. Podle informací Marka Gurmana z agentury Bloomberg nabídne rozhraní tvořené mřížkou ikon aplikací, widgety a plně přizpůsobitelnými ciferníky hodin. Softwarová platforma je navržena speciálně pro dlouho spekulovaný chytrý domácí hub, jehož odhalení se očekává již v říjnu letošního roku. Ochranné známky registrované přes „nastrčené společnosti“ naznačují, že by novinka měla nést název homeOS.
Rozpoznávání obličeje a dynamické rozhraní
Chytrý domácí hub fyzicky propojí základnu s reproduktorem ve stylu HomePodu se čtvercovým displejem o úhlopříčce 6 až 7 palců. Systém bude klást značný důraz na personalizaci a plynulý chod pro více uživatelů v jedné domácnosti. Díky vestavěnému rozpoznávání obličeje zařízení automaticky identifikuje, kdo se na displej právě dívá, a okamžitě mu zobrazí jeho osobní informace a zprávy. Rozhraní bude navíc dynamické. Jakmile se uživatel k obrazovce přiblíží nebo od ní poodstoupí, systém automaticky upraví velikost zobrazovaných prvků, aby byly vždy perfektně čitelné.
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Siri AI a nabídka aplikací
Srdcem celého operačního systému se stane Siri AI. Hub poslouží jako centrální bod pro vyřizování videohovorů FaceTime, správu chytrého příslušenství v HomeKitu, sledování domácích bezpečnostních kamer nebo přehrávání hudby. Z předinstalovaných jablečných aplikací platforma nabídne Kalendář, Fotoaparát, Apple Music, Apple Podcasty, Apple News, Připomínky, Poznámky a také zbrusu novou samostatnou aplikaci vyhrazenou čistě pro konverzace a úkoly zadávané umělé inteligenci. Že Apple hodlá řádně nastoupit do segmentu chytré domácnosti se šušká už pár let. A pokud prvním zařízením má být tento hub, nikdo se zřejmě zlobit nebude. Jeho spekulované specifikace zní skvěle. Uvidíme, co se nakonec potvrdí.