Tohle majitele starších iPhone nepotěší. Apple jim nejprve slíbil novou funkci, teď ji potichu sebral

Pokud jste se těšili, že si jednu z nových fotografických vychytávek iPhone 18 užijete také na starším iPhone, máme pro vás špatnou zprávu. Apple totiž potichu změnil informace na svém webu a odstranil zmínku o podpoře nového nastavení Texture a Grain u iPhone 16 a iPhone 17. Ještě zajímavější je, že původní formulace byla na webu Apple prakticky od představení iOS 27, takže majitelé starších telefonů mohli zcela oprávněně očekávat, že funkci dostanou.
Texture a Grain jsou součástí nové generace Fotografických stylů, díky kterým Apple umožňuje mnohem výrazněji upravovat charakter fotografie. Texture pracuje se vzhledem detailů a struktury snímku, zatímco Grain umožňuje přidávat filmově působící zrno. Funkce jsou součástí Photographic Styles 3, které Apple představil společně s iPhone 18 Pro.
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Apple jednoduše přepsal svůj web
Právě kompatibilita je na celé situaci nejzajímavější. Apple totiž na stránce věnované iOS 27 původně uváděl, že ovládání Texture a Grain bude dostupné na iPhone 16 a novějších. Nyní však Apple tuto zmínku přepsal s tím, že nový formulace říká, že Texture a Grain jsou dostupné pouze u fotografií pořízených na iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a iPhone Duo. iPhone 16 a iPhone 17 tak z kompatibility jednoduše zmizely. Není proto žádným překvapením, že tato de facto tajná změna už samozřejmě vyvolala kritiku mezi uživateli, kteří upozorňují právě na původní příslib Apple.
Zajímavé je, že v tuto chvíli není jasné, proč Apple podporu starších modelů stáhl. Společnost totiž neposkytla žádné bližší technické vysvětlení a nevíme tedy, zda během vývoje narazila na problém, kvůli kterému nebylo možné funkci na starších iPhone nabídnout v požadované kvalitě, nebo zda za rozhodnutím stojí něco jiného. Právě absence vysvětlení může přitom za mě osobně působit trochu zvláštně. Texture a Grain jsou totiž na první pohled především softwarové možnosti úpravy vzhledu fotografie, takže není úplně jasné, proč by je například stále velmi výkonný iPhone 17 Pro nemohl zvládnout. Spíš se tak přikláním k vysvětlení, že chce Apple jednoduše tyto funkce nechat exkluzivní pro nejnovější modely coby jejich další lákadlo.
Pokud tedy máte iPhone 16 nebo iPhone 17 a na nové možnosti Fotografických stylů jste se těšili, v tuto chvíli s nimi raději nepočítejte. Texture a Grain jsou podle aktuálních informací Apple vyhrazené fotografiím pořízeným letošními iPhone 18 Pro, 18 Pro Max a iPhone Duo. Zda ale své rozhodnutí po vlně kritiky přehodnotí (tím spíš, když funkci dříve sliboval i starším zařízením) je zatím ve hvězdách.